¿Qué hace Zapatero con Maduro?

Puede ser que, como dijo Revilla, el presidente de Cantabria, en El Hormiguero, Zapatero fuera el mejor presidente que ha tenido España en democracia. Desde luego, el mejor en avances de derechos civiles, aunque fracasó en lo económico y negó tanto la crisis que nos jodió a millones de personas que nos habíamos comprado una casa. Creo que fue algo irregular, o sea, unas veces brillante y otras un poco patán. Dialogante y valiente en las reformas sociales que el país necesitaba no hay duda alguna de que fue el presidente más social de todos, aunque pinchó en hueso en asuntos como el SMI o el cheque-bebé, seguramente por la crisis que no quiso reconocer. Casi acaba con el paro, bajándolo a un 7, 95 %, en el segundo trimestre de 2007. Aunque hay que recordar que al final lo dejó con el 21%, batiendo un récord histórico de desempleados. Esa irregularidad suya tan escandalosa. Ahora que tanto se habla de la mujer y su papel en la sociedad, es bueno recordar que con Zapatero la mujer española comenzó a tenerlo en serio en política, llegando a poner a una catalana al frente del Ministerio de Defensa, Carme Chacón, en 2008. Esa valentía de Zapatero, vaya. Mejor no hablar de lo malo, porque habría que hacerlo por capítulos: la negación de la crisis, la corrupción política, el hecho de escarbar tanto en el pasado sangriento de España o su polémica Alianza de Civilizaciones. El hombre se fue a su casa a vivir como Dios y ahora, una década después, está de seguidor y defensor de Nicolás Maduro. ¡Toma ya! ¿Qué hace todo un expresidente de España con un tipo como Maduro? A título particular puede hasta ponerle un altar a Chávez en su casa, si quiere, pero es que este señor ha sido presidente de España, un país democrático, durante siete años y todavía cobra del Estado. No puede avergonzarnos de esa manera apoyando a un dictador como Maduro, que está matando de hambre a los venezolanos y torturando a quienes luchan contra su tiranía, los opositores al chavismo. Está a las órdenes de semejante fantoche comunista un señor que dice ser demócrata y socialista español.