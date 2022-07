Qué honrados son Chaves y Griñán

No me cabe ninguna duda de que Manuel Chaves y José Antonio Griñán son dos personas honradas y socialistas de pro. No los han condenado por robar o lucrarse personalmente, sino por haber permitido que otros montaran un sistema clientelar para lograr gobernar casi cuarenta años en Andalucía. Para algunos socialistas, entre ellos del Gobierno, esto no es corrupción o es una corrupción menor porque todo se hizo para ayudar a los trabajadores. Cuando la derecha roba, es una trama criminal y corrupta. Cuando lo hace la izquierda, es un plan para ayudar a los obreros. Algunos ven a Pepe Griñán como una especie de Robin Hood del socialismo andaluz. Resulta patético que justifiquen la corrupción y que no hayan pedido ya perdón a los ciudadanos por el mayor caso de corrupción de la democracia. El mantra socialista y de plumillas afines es que los expresidentes andaluces y exministros de España no se han llevado a sus bolsillos ni un solo euro, y puede que sea verdad. Pero no es eso lo que se juzgaba, sino otra cosa. El caso de corrupción política e institucional más bochornoso de la democracia española. ¿Alguien se puede creer que los líderes socialistas condenados no sabían nada de lo que estaba pasando? Si lo sabía hasta la madre de Lanzas: “Mi hijo tiene billetes pa asar una vaca”. Todos lo sabían y todos conocemos algún caso de persona favorecida por este sistema fraudulento, creado por el socialismo andaluz para perpetuarse en el poder, con los sindicatos haciendo la vista gorda a pesar de que se gastaban el dinero de los parados en coca y prostitutas. Los socialistas no deberían insistir tanto en la honorabilidad de los expresidentes andaluces condenados, sino pedir perdón y respetar la resolución de la Justicia. Y pedir también que sea devuelto el dinero malversado o robado a los andaluces, casi setecientos millones de euros.