¿Qué le pasa a Macarena Olona?

Macarena Olona deja la política por razones de salud. Y una vez que se recupere ejercerá sus funciones en la abogacía del Estado. El comunicado que ha hecho público la señora Olona no dice qué enfermedad sufre y lo único que queda es desear que su recuperación sea rápida. Por tanto, no se sabe qué le pasa en el ámbito de la salud.

Adriana Lastra, hace unos días, dejó sus cargos en el PSOE por razones, también, de salud. Esto parece una plaga.

Sea como sea, Macarena Olona ya tenía una relación con la cúpula de Vox bastante tensa. Y con los diputados de Vox. Y con los empleados de Vox. Los que andamos por Madrid y tenemos cierta relación con los pasillos del Congreso lo sabemos. En este ámbito sí sabemos lo que le pasa a Olona.

Macarena Olona no quería encabezar las listas andaluzas de su partido y la campaña que hizo fue caótica sin atender las indicaciones que recibía desde la dirección de campaña. Y, tras el resultado desastroso para la formación, pidió regresar a Madrid. No se le concedió. Macarena Olona era un activo poderoso en Vox y me temo que eso le ha pasado una enorme factura. Esas son las cosas de la política puesto que en los partidos todo crece alrededor de envidias, venganzas, privilegios y hachazos, es decir, si brilla estás condenado salvo que no te defiendas con uñas y dientes. Macarena Olona se ha muerto de éxito o le han matado por esa misma razón. Ya lo sabremos con el tiempo.

Y todo esto que digo no es contradictorio con su enfermedad. Hay que esperar que Macarena Olona se recupere con rapidez. Ella no sabe, todavía, que se convierte en punto de inflexión para Vox. Ya veremos si comienza el declive o todo lo contrario. Una de dos, no hay otra.