Aunque el ritmo de vacunación ha mejorado, todavía queda por vacunar a la mayoría de la población. No es una opinión, sino un dato. Y aunque el estado de alarma haya acabado, el virus no solo sigue con nosotros, sino que no se piensa marchar. En este sentido, no solo deberíamos recordárnoslo todos los días, sino también el hecho de que nuestra libertad seguirá dependiendo de que lo recordemos y no de ningún eslogan empapado de cinismo.

¿Qué libertad empieza hoy, criatura?, le preguntaría yo a esos seres cuya ingenuidad les cuelga de las comisuras de los labios mientras se ilusionan en que hoy empieza todo otra vez, la vida que llevábamos, como si terminar con la pandemia dependiera de un instante de inspiración, de una fecha al azar, de una medianoche como en la que se cambia la hora, que antes le dábamos la vuelta a la manecilla por toda la esfera porque a los relojes nunca se les puede dar para atrás, nos decían nuestras madres, y luego resulta que todos los aparatos modernos se cambian solos y no nos dan ya ni los buenos días. Pues igual: hay gente que piensa que, desde anoche a las doce, el virus se disipó por decretazo del gobierno. Ya se acabaron los horarios, las cuarentenas, esa falta de libertad que algunos políticos han usado torticeramente para hacernos creer que los confinamientos eran estrategias de los políticos de enfrente para convertirse en dictadores.

Desde ayer tarde veo planes de fiesta, de playa, de campo y de montaña, de quedadas con cientos y hasta miles de personas porque la ley ya lo permite, dicen, tan respetuosos con la norma como irresponsables con la vida, esa que no entiende de normas y obliga a entubarte en una UCI como todavía están y han estado los miles de muertos que siguen muertos, a la deriva del olvido, en la libertad del tiempo sin tiempo para siempre.