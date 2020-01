¡Qué malo es Pedro Sánchez!

Pues a mí me parece que hay que dejar ya de ver en Pedro Sánchez al muñeco con el que ensañarse y observar adónde nos puede llevar esa mesa de negociación con ERC. Estoy harto de una derecha española que es una antigualla total, me gustaría que no fuera así, al revés, quisiera una derecha valiente y orgullosa ante el mundo, pero este asunto de los catalanes y los vascos tenía que haberlo resuelto ella, teniendo en cuenta que esta España es una quimera que se inventó Franco y que Franco a su vez era el efecto de una derecha imperialista que se durmió en los laureles y le pasaron por encima las potencias de la Ilustración y las revoluciones industriales y así andamos todavía.

Qué harto estoy de “que viene Franco”, “que viene Vox” y “que viene la guerra civil de nuevo”. Aquí tenemos un territorio muy complejo sobre todo a partir de la llamada Reconquista que fue algo básico que había que hacer y se hizo. Claro que hay que celebrar la Toma de Granada con orgullo y cuidado con el Islam porque se ha quedado rezagado y no voy a equiparar con la mía a una cultura cuyo libro sagrado considera que la mujer es rechazable porque tiene la menstruación y porque si voy a uno de sus países no puedo entrar en una mezquita porque soy un infiel mientras que en los templos católicos todos somos bienvenidos, pero, ¿este progrerío que habla de oídas se cree que me he caído de un guindo y voy a igualar mi cultura a otra que, por cierto, lo que desea es venirse a la mía a ganar dinero y consumir?

Ahora bien, una cosa es eso y otra no admitir que tengo en España una casta política de derechas antigua que sólo sirve para meter miedo cuando esa misma derecha es la que ha dado pábulo para que exista el nacionalismo excluyente de hoy en la península, ¿por qué tanto apoyarse en los nacionalistas vascos y catalanes en otras legislaturas? Si tú empoderas a alguien al final ese alguien utiliza su poder para lograr objetivos altos. O sea, que estaba bien visto que la derecha y su mayordomo el PSOE pactaran en su día con los nacionalistas y que negociaran con ETA y ahora Sánchez no puede hacer lo que crea conveniente para lograr la Moncloa...

A ver, aquí hay zonas de la península que pertenecen a España que tienen otro idioma, que piensan y sueñan en ese idioma, que ponen en la calle a más de medio millón de personas y el que no llora no mama, aunque sean más los que se quedan en casa y no quieren la independencia; hay nacionalidades que a principios de los 80 ni esperaron la ley del tercer canal y asumieron los gastos de su TV autonómica, mantienen una red de ferrocarriles propia y una policía, etc. Eso y sus identidades históricas hay que tenerlo en cuenta.

Lo que creo que hay que hacer ahora es vigilar esas negociaciones que naturalmente pueden terminar reformando a fondo la Constitución del 78 que fue un apaño de urgencia en su momento. Mi temor más grande es que creo que Sánchez es un mediocre y un débil, junto con la otra debilidad llamada Podemos, ese es el peligro principal, pero me parece que ya es hora de que España haga lo que tenía que haber empezado a hacer en el siglo XVIII y sobre todo en el XIX, estamos así por una derecha timorata y beata que nunca ha tenido en cuenta la historia de España, ¿han leído ustedes detenidamente esa historia desde el 711 a 1492 y de ahí en adelante? Pues estamos en deuda con ella, si a Sánchez le sale bien la jugada y ERC comprende eso, habremos dado un gran paso hacia una gran España para el futuro. Si no, si todo se convierte en un caos, para eso está Vox, el PP y lo que haga falta. Pero vamos primero a dejar a las nuevas generaciones que actúen como dejamos a Felipe González y a Adolfo Suárez.

Ah, y Andalucía que se prepare para los posibles nuevos tiempos, que se deje ya de tanta regresión y tanto miedo que de los cobardes no se suele escribir nada. Igual que dijimos “nosotros por el 151, como las llamadas nacionalidades históricas”, ahora hay que dejarse de lamentos y apuntarse a aprovecharse de la nueva tarta que puede cocinarse, si es que no se quema el guiso antes.