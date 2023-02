Que mi Ana Botín gane dinero

Desde que me borré de la izquierda sin hacerme de derechas -por tanto no sé ni donde estoy- me gusta que los ricos ganen dinero. Empezando por mi Ana Botín, digo mi Ana porque es mi señora neofeudal a la que le pago religiosamente mi hipoteca por una casa que se sobrevaloró en época especulativa y hoy vale mucho menos pero la hipoteca ahí sigue, creciendo a la par que el Euribor. Me gusta que los ricos ganen dinero y no me fío de los llamados vulnerables o de “los que menos tienen”, porque en el fondo todo gira en torno al deseo de tener dinero para jugar a ser ricos, es decir, que si unos ya lo son, otros aspiran a serlo, Carlos Marx ha muerto y los progres o los que fuimos revolucionarios estamos muy malitos, algo que debemos superar porque hoy en España uno no se puede permitir el lujo de enfermar tal y como está la sanidad pública y privada.

Hay un nuevo partido político fundado por los ricos, no se presenta a elecciones sino que actúa, no predica sino que da trigo. Se trata de la Internacional Caritativa (IC) que encima le echa en cara a los estados que la IC tiene que existir ante la incompetencia estatal para hacer frente a las necesidades ciudadanas. Si eso es así quiero que mi Ana gane dinero para que contribuya con su óbolo a que todos vivamos un poco más felices. Me siento militante de base de ese partido porque con el dinero que aporto al robo legal de mi hipoteca mi Ana puede lucirse y con todos los demás óbolos de los ciudadanos libres contribuye mi Ana al progreso del país y del mundo. No me importa en qué invierta el Santander mi dinero, si en fabricar armas de guerra, destruir el medio ambiente en África para buscar petróleo o invertir en el Grupo Prisa al que siempre le perdona las deudas o se las alarga, lo importante es que si los ricos están contentos todos podemos progresar, por eso no hay que freírlos a impuestos como hace Sánchez & Podemos.

Nosotros los de abajo no entendemos de estas cosas y a Pedro Sánchez le es muy rentable decir que está crujiendo a los bancos con impuestos especiales, pero la cosa es más compleja. Mi Ana ha presentado el balance del Santander en 2022 y su filosofía está clara. Dice Hispanidad: “El sueño de la presidenta es convertir el Santander en líder mundial de banca de inversión y banca privada. De hecho, los resultados de 2022 fueron por ese camino, con crecimientos muy significativos en banca de inversión y, aunque algo menores, también muy representativos, según ella, en banca privada”.

Mi Ana se defendió del impuesto que le ha impuesto su enemigo Pedro Sánchez: “Está muy bien que paguemos más impuestos, pero que los paguemos todos”, señaló, y recordó que el sector en España ya destina el 50% de sus beneficios a impuestos, un porcentaje que aumenta hasta el 60% con la nueva tasa. También criticó el tope a las hipotecas que pretende Podemos. “Sería un error poner condiciones a las hipotecas que expulsen a los más vulnerables”. ¿Ven? Si es que somos injustos con los ricos y no comprendemos que todo lo hacen por nuestro bien. Los bancos deben ganar dinero porque, en realidad, si Hacienda somos todos los bancos también somos todos y debemos comprender que se hayan cargado al 40 por ciento de las sucursales para dejar a los pueblos pequeños sin nada o con un cajero que nos está diciendo: “Adáptate a los nuevos tiempos o muérete”. Ahora el asunto está en nuestras manos, como siempre en la historia de la especie: o adaptarse al medio o morir, hay que agradecerle a la banca este favor para que demostremos la virtud de la autosuperación que ahora está tan de moda en el cine, las series y las noticias de los medios.

¿Saben además lo que está haciendo mi Ana para hacerse dueña casi absoluta de El País y la SER con el fin de que vuelvan a ser socialdemócratas en lugar de sanchistas? Está tomando el control de la deuda de PRISA por el método que inventara el fondo Apollo: loan to own. Es decir, si quieres comprar una empresa barato, lo que tienes que hacer no es comprar en el mercado sus acciones, sino comprar su deuda a sus acreedores. Así, el Santander posee un 4% del capital de PRISA, pero es el financiador de otros accionistas, como la familia Polanco, fundadora del grupo. La propia entidad Santander es acreedora de PRISA y, además, maniobra para hacerse con el principal de una deuda que supera los 900 millones de euros.

Esa es otra contribución al progreso de mi Ana: quiere quitar de en medio la influencia de los socialistas malos y de Podemos en PRISA para que vuelvan los socialistas buenos, los de Felipe González. Luego la critican por ganar mucho dinero. Es que no tenemos corazón.