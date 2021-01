¿Qué vacuna le toca a usted?

Aseguran los medios que se quejan unos y otros responsables políticos y sanitarios por la lentitud con que van llegando las vacunas. Algún experto sostiene que los planes del gobierno no se van a cumplir. Y a todo esto se añade que a los ciudadanos les inyectarán la vacuna que les toque -ignoro con qué metodología se sortea eso- sea de un laboratorio u otro de las dos que se van a utilizar en España, por el momento, la Pfizer o la AstraZeneca.

Sin embargo, tengo entendido que la primera dice tener una efectividad superior al 90 por ciento y la otra del 75 por ciento. Es decir, que a unos les van a hincar un pinchazo de jamón de bellota y a otros de recebo. Los dos son buenos pero hay diferencia, eso suponiendo que el puyazo sea de jamón serrano y no de jamón de York que es el que se le da a los enfermitos muy enfermitos porque ya se sabe que en el otro caso cuando un pobre está comiendo jamón de verdad uno de los dos está malo, o el pobre o el jamón.

¿Qué vacuna les tocará a los más poderosos? Yo quiero la misma que don Amancio Ortega. Aunque me atrae la Zeneca por el nombre tan parecido al del filósofo sólo que escrito en plan basto. Si existiera la vacuna marca Nietzsche ni lo dudaría, creo que ambos filósofos se reirían de estos asuntos y además el segundo les echaría la bronca a todos los que se vacunaran con la Zeneca por lo mal que le caía el pensador ateniense. Yo me tendré que aplicar la que me toque cuando me toque pero con total escepticismo primero por la velocidad con que ha actuado la ciencia, segundo porque no me fío del mercado y tercero porque el virus está mutando y va a mutar más, es un ser con una capacidad de supervivencia impresionante.

Confieso que debo ser un auténtico cazurro porque no entiendo porqué si una vacuna tiene más efectividad que la otra se han comprado las dos. Claro que mi lógica es de andar por casa y no la excelsa lógica de la política y el mercado que es la buena y que consiste en haber comprado por adelantado el producto, esto es, haber cogido las aceitunas antes de sembrar los olivos y ahora hay que cargar con la compra o pagar los efectos que conllevan los incumplimientos de contratos. Aquí se juega con miles o cientos de millones como quien se echa una partida de parchís a cincuenta céntimos por jugador. Se descartan de entrada las vacunas que fabrican los países malos y se compra por anticipado las de los buenos sin que ni siquiera existan porque, por supuesto, se da por hecho que de la bondad sólo bondad puede surgir.

Para el verano el 70 por ciento de la población inmunizada y las mascarillas no habrá necesidad de utilizarla tantísimo. Como le fallen esos planes al gobierno a ver a quién le echa la culpa porque no veo que en nuestros países del entorno europeo sean tan optimistas. Además, yo creo que la mascarilla va a ser un artilugio de eterna compañía sobre todo para los que ya somos mayores porque dice la OMS que el virus ha venido para quedarse, que esto no es como la viruela o el sarampión, que éste, como sus familiares de la gripe, se queda aquí, lo que ocurre es que mata más que el de la gripe, se contagia en mucha mayor medida y nos promete nuevas cepas. Aunque existan las vacunas, ¿quién nos asegura que en nuestro destino no está escrito algo así como “usted, tarde o temprano, la cascará por un Sars Cov, sea de la generación que sea? Tampoco se puede asegurar que el virus no empezará a cebarse con los niños y con los jóvenes, casos hay ya y otros en los que el virus ha preferido cuerpos sanos a cuerpos sedentarios. Quiero decir que esto va para largo y que se vencerá pero tenemos ante nosotros un muy inquietante elemento para aumentar nuestras angustias que no eran pocas antes incluso de que el bicho saliera de Wuhan que miren allí cómo han festejado las fiestas navideñas. Pero, ¿aquella gente no es china y va a su bola? ¿Qué hacía tanto personal en la calle celebrando la Nochevieja? ¿Ya les ha llegado la moda Pedroche y les ha gustado más que el murciélago adobado? ¿Estaban todos vacunados con la vacuna AstraMao pata negra?