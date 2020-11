¿Quién le para los pies a Pedro el Trufas?

No sé si puedo decir aún que no solo no le tengo ningún respeto a Pedro Sánchez, sino que lo detesto profundamente. No es odio, solo desprecio. A lo mejor mañana ya no lo podría decir porque me podrían detener por delito de odio o por dar una “información falsa”. Para información falsa la que da el Gobierno desde que existe. Con la pandemia, por ejemplo. Que ha costado vidas, además, al decir a la población que no era necesario llevar mascarillas, cuando se ha comprobado que era imprescindible y que salva algunas vidas. El presidente más trufas de la democracia, el señor Sánchez Castejón, quiere crear ahora el Ministerio de la Verdad para controlar que toda la información que nos llegue a los ciudadanos sea veraz y de absoluta garantía. ¿Recuerdan cuando el hoy vicepresidente, Pablo Iglesias, acusaba a Mariano Rajoy de querer crear un ministerio de la verdad para “controlar la información”? Más o menos cuando también quería, como condición para apoyar la moción de censura contra Rajoy, controlar los medios de información y que no hubiera medios privados sin vigilancia del Estado. Ahora el Gobierno quiere reservarse el monopolio de la mentira. Nosotros podemos engañaros y soltar bulos, pero ustedes no. ¿No era un bulo el que soltó el presidente en julio diciendo que habían vencido al virus y que saliéramos a la calle a hacer una vida normal, que se tenía que ir de vacaciones de lujo a costa del pueblo? Un comité del Gobierno va a decidir qué es y qué no es una información veraz y de garantías. ¿No hacen ya eso los medios solventes, legales, de nuestro país? Hay que acabar con los bulos o noticias falsas y malintencionadas en las redes sociales, pero eso no le corresponde al Gobierno sino a esos medios de comunicación de masas donde tan barato sale mentir e insultar. Así que el Comité de la Verdad de Sánchez no es sino una herramienta del Gobierno para censurar toda la información que pueda perjudicar a sus intereses. Aunque lo haga con la excusa de luchar contra las llamadas fake news. “Antes te obligaban a escribir lo que no sentías, ahora se conforman con prohibirte que escribas lo que sientes, algo hemos ganado”, dijo Miguel Delibes sobre la Ley Fraga, de 1966. El viejo león gallego y su libertad de prensa vigilada. Sánchez y sus patadas a la Constitución. ¿Nadie le va a parar los pies por esto y por mil cosas más que demuestran su deriva totalitaria?