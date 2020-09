Quítame la mascarilla, cariño, que me ahogo

Cada día nos dicen algo nuevo sobre la seguridad o los riesgos en el coronavirus, pero los contagios y las muertes no cesan. Da ya algo de miedo levantarte por la mañana y encender el ordenador porque no sabes con qué prohibición te vas a encontrar. Algunos expertos han dicho que hay que tener cuidado con las relaciones sexuales, por el alto riesgo de contagio, y enseguida han salido los que se aparean menos que el caballo de un retratista a decir que a ver si no vamos a poder ni “jincarla”. Me acordé enseguida de cuando en el Festival del Cante de las Minas los miembros del jurado teníamos que escuchar a cien cantaores en un día y no los dejábamos que cantaran ni una letra completa en la fase selectiva. Vino uno de Linares, algo bruto, y nos dijo que iba a cantar una cartagenera. Como la salida era tan larga como una tanda de soleares de Antonio Mairena, en cuanto que lanzó dos ayes lastimeros le dijimos que ya valía, que parara. Cogió tal mosqueo, que nos dijo: ”Que sepáis que esto es como un kiki a medio acabá”. ¿Alguien cree de verdad que se puede hacer el amor con una mascarilla puesta, y ella o él, también? Ni en enero. En verano te puede entrar la cuca, como a las vacas, y acabar dando respingos por toda la casa con la pilila golpeando los muebles. Pero es lo que recomiendan, hacer el amor con mascarilla y sin besos de tornillo. O sea, a lo bestia, como la mayoría de los animales de cuatro patas. Sin embargo, guasa la mínima porque hay quienes no tienen pareja y ahora es un problema ir a una casa de trato, que los hay que están en ellas más a gusto que en sus casas. Aconsejan mejor el onanismo, es decir, el coito contigo mismo, pero, ¿con mascarilla o sin ella? Si lo haces con mascarilla puedes abrir las ventanas. Pero si te la quitas las tienes que cerrar porque pueden llegar gotículas salivales al Charco de la Pava, si vives en Castilleja de la Cuesta, por poner un ejemplo. Y otra cosa, para gritar, mejor con mascarilla o con la cabeza debajo de la almohada. Imprescindible ver antes una buena revista o algún portal de sexo para que la cosa sea ligerita, porque imaginen cuarenta minutos de tocamientos con una mascarilla puesta o las ventanas cerradas. Lo extraño es que esto de las precauciones en el sexo lo digan ahora, con cincuenta mil muertos. ¿Hay algo más que debamos saber, almas de cántaros?