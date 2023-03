Rafael Hernando y su tuit vergonzante. Rodríguez Pam y su estupidez

La política española se encuentra en zona embarrada, en zona vergonzante, en un lugar en el que cualquier español podría decidir no volver a votar jamás si no fuera porque votar un candidato nefasto de entre una caterva de descerebrados, maleducados e inútiles, es mejor que no votar. Aunque conformarse con el menos malo es una tragedia, soportar a uno peor es el fin.

Esta vez llega el turno de Rafael Hernando. Se ha descolgado con un tuit que resulta bochornoso para cualquiera que tengo un mínimo de educación y de sensibilidad. Es este.