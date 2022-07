Respetar es acertar

La acción de gobernar debería estar fundamentada en el respeto; pero esto parece que no es la regla que existe actualmente.

La democracia es posible porque se pueden conjugar dos verbos que entre ellos de complementan: respetar y acertar.

La democracia posibilita que todas las sensibilidades políticas puedan tener un espacio y lo que nunca debe de faltar en el mismo es el respeto hacia los demás, cuando esto no se da lo que aparece es el error.

Ayer, a las 9:00 se produjo un acto institucional en Sevilla, hubo formaciones políticas que erraron porque no tuvieron la delicadeza de asistir a este acto. La democracia se construye dialogando y ésta comienza desde el minuto cero. Ayer el minuto cero de un gobierno democrático, como es el de la Comunidad Autónoma de Andalucía, comenzó con la toma de posesión de su presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla.

Yo siempre mostré un gran respeto hacia la presidenta Susana Diaz y escrito está en las columnas de este periódico que para mí pudo ser el futuro del socialismo en España. Considero que es una mujer entregada y generosa. Lástima, que no pudo alcanzar la secretaría general del PSOE. Pero las dinámicas democráticas no siempre cumplen los deseos de las personas, lo cual significa que lo que procede es el respeto hacía la opción que los electores han decidido votar.

Me gustó el verla ayer en la toma de posesión del nuevo presidente de la Junta de Andalucía, supo estar y, además por lo que la conozco, lo haría convencida que hacía lo que debía. Me imagino el sufrimiento interno; pero también acierto a pensar que recordaría todo lo bueno que le ha pasado en la vida mientras fue presidenta en ejercicio. Su presencia fue un acierto.

Desde ayer, minuto cero para Juanma, el presidente se enfrenta a retos; pero, también, tiene ante sí un camino que recorrer que le podrá proporcionar muchas alegrías. Realizar el servicio de gobierno es complicado, lo cual no significa que no sean superables las dificultades que aparezcan.

Hoy, los ciudadanos de España, en un porcentaje muy elevado, me atrevo a pensar que en más de un 70%, están mirando a la Comunidad Autónoma de Andalucía y lo hacen porque puede ser el espejo para las elecciones que se realizarán en mayo de 2023. Por esta razón el Partido Popular sabe que tiene que conjugar el verbo respetar con delicadeza y exquisitez democráticas. No caer en el insulto y no dejarse arrastrar al conflicto permanente.

La presencia de Susana Díaz fue un acierto porque ella, mal que les pese a muchos políticos, es querida por una buena parte de la militancia socialista y lo que ayer demostró fue respeto. No olvidemos que la democracia se construye sobre esta base.

Juan Manuel Moreno Bonilla siguiendo en la línea de respeto que ha tenido los últimos cuatro años podrá ser un buen espejo para los votantes que deberán ejercer su derecho de voto en mayo próximo.

Juanma ha asumido una gran responsabilidad, no solo para Andalucía y los andaluces sino ante todos los españoles. Alberto Nuñez Feijoò lo sabe, por esta razón tienen que construir un tándem que llegue a ser como la obra del Especulo que Alfonso X el Sabio quiso elaborar. Alfonso X el Sabio fue un gran rey y, entre sus aportaciones a la sociedad, está todo lo relacionado con lo que hoy podríamos considerar el ordenamiento jurídico. Este monarca quiso editar el Espejo de todas las leyes porque sabía que en éstas se afianzaba el futuro de una gran nación, como terminó siendo España y lo sigue siendo. No estaría mal que los políticos en ejercicio tuvieran como espejo a este Rey. En 2021 se inauguró la conmemoración de los 800 años de su nacimiento, así que, dado que estamos en este recordatorio, los políticos no deberían dejar pasar la oportunidad de profundizar en las aportaciones realizadas por Afonso X el Sabio al ordenamiento jurídico. A lo mejor, lo digo con profundo respeto, terminaban aprendiendo algo útil que les ayudaría a ejercer la política con respeto.

El Partido Popular es, por tanto, consciente que el tándem Bonilla-Feijoò es el punto de unión del resto de candidatos de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

Ambos saben que el respeto debe de ser la impronta de su acción política, este será el motivo y no otro que nos permitirá a los españoles ver a un PP alejado de la confrontación y fomentando el diálogo. Esta dinámica será la del acierto.

Quien busca la confrontación permanente erra porque, al final, ésta termina destruyendo a quien la fomenta. El rencor y el odio no conducen a la vida sino a todo lo contrario.

La vida se construye con detalles simples, sencillos y afectivos. Juan Manuel Moreno Bonilla es la persona tranquila que ha sabido ser una alternativa al socialismo andaluz. Ha sabido conjugar el verbo respetar y ha acertado. Claro, respetar, no significa doblegarse. El respeto conlleva tomar iniciativas, hacer propuestas, establecer canales, fomentar proyectos y, sobre todo, gobernar para el cien por cien de los españoles. En este caso para el cien por cien de los andaluces.

Lo escrito, el presente de indicativo del verbo respetar, es yo respeto, tú respetas, él respeta, nosotros respetamos, vosotros respetáis y ellos respetan. ¡Ojalá! lo conjugaran la gran mayoría de los políticos en ejercicio, desde luego, acertarían.

Por cierto, analicen, mis queridos lectores, los discursos del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, y del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Vds. mismos podrán sacar sus conclusiones acerca de quien respeta y de quien acierta, de quien no respeta y por tanto erra. La sociedad, lo votantes, sabremos decir con nuestros votos a quien corresponda “tú yerras”.