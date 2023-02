Rocío Carrasco, Kiko Rivera, Marta Riesco..., vetados en Mediaset. ¿Fin de la telebasura?

La nueva directiva de Mediaset está trazando un camino distinto al que hasta ahora se ha seguido en esa empresa de comunicación. Por lo que parece, la apuesta clara por programas de entretenimiento transparentes (concursos que buscan un tipo de telespectador más vinculado con el ocio y no con el escándalo o el insulto) y el veto a una serie de personajes famosillos, es un primer paso que dice mucho de lo que será Mediaset en unos meses. Ya no se podrán emitir noticias sobre una serie de sujetos y tampoco sus imágenes en vídeo. Los afectados son: Bárbara Rey, Rocío Carrasco, Fidel Albiac, Antonio David, Rocío Flores, Kiko Rivera, Olga Moreno, Marta Riesco, Gloria Camila, José Fernando, Ortega Cano, Rosa Benito y Rosario Mohedano. Tampoco se podrán hacer referencia a ediciones pasadas de realities de Telecinco ni a rostros de otras cadenas. Pero, qué quieren que les diga, me creo poco todo esto. ¿Recuerdan cuándo se anunció que Valldeperas y Alberto Díaz dejaban de dirigir Sálvame? Pues eso. ¿Han visto a quién llevan a la próxima edición de Supervivientes? Pues eso.

Sea como sea, en Mediaset deberían saber que les queda ‘meter mano’ en la parte difícil que no es otra cosa que eliminar a todos los periodistas y colaboradores que han estado haciendo el agosto durante años a base de insultar, mofarse de otros, destrozando reputaciones y vidas enteras, en algunos casos, mintiendo sin pudor (Lydia Lozano en el caso de la hija de Albano es el paradigma de falta de vergüenza y profesionalidad), inventando historias de amor entre ellos para generar contenidos con una falta escrúpulos indignante o tratando como ganado a personas de todo tipo. Recuerdo que existe una causa abierta contra muchos de todos estos que ya veremos cómo acaba.

Librarse de Marta Riesco es una bendición (los espectadores, digo), dejar de ver la cara de Rosa Benito una suerte (también los espectadores)..., pero seguir soportando a esa caterva de descerebrados que gritan y gritan y gritan, sigue siendo demasiado duro para una persona normal.