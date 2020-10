‘Sálvese el que pueda’ o la política española

No sé si moriré a causa de la Covid-19, de hambre o a causa de una mala caída. En realidad, me da igual. A eso se viene aquí. No hay que dar más vueltas al asunto.

De lo que estoy seguro es de la tristeza infinita que me provoca comprobar que estamos en manos de políticos mediocres, falsos y sin escrúpulos. Ni uno solo de ellos está demostrando poder estar a la altura de las circunstancias y todos están a la gresca para tapar unas limitaciones que les impiden atacar los problemas. Mucho ruido y mucho humo para tapar las vergüenzas.

Creo que no somos pocos los que hemos dejado de creer en lo que nos cuentan en los medios de comunicación, los que hemos dejado de creer en la condición humana, los que sabemos que esto va a terminar de la peor forma posible (no sabemos cuál es la peor de las formas aunque la que sea será). Nos han dicho eso de ‘sálvese el que pueda’ y lo hemos asumido al no ver opción posible. Lo único que podemos hacer es tener cuidado. Dan ganas de llorar.

La fatiga que están generando los políticos en las personas, el sentimiento de abandono que estamos sufriendo todos y cada uno de los españoles, la desazón que sentimos por no poder elegir nada mejor y resignarnos con una chapuza política tras otra, la sensación de estar en manos de aficionados que solo saben mirarse en un espejo que les dice lo maravillosos que son, y la angustia que genera saber que formas parte de una estrategia que alguien desarrolla en un despacho en el que no eres nadie ni nada, son demoledores.

Las cuentas no salen, las mentiras se acumulan, la guerra política invade cada centímetro de la vida de los españoles, las instituciones se desmoronan... Y, mientras, ni un solo político sabe hacer nada que no sea insultar, atacar o señalar peligrosamente. Ni uno solo sabe qué hacer y lo que han decidido es deshacer.

Así, como si nada, se están llevando por delante el futuro de millones de personas.