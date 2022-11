Sánchez es así, ¿lo bendecirán las urnas?

El presidente de España es ya más presidente de la Cataluña independentista que de España. Y del Euskadi independiente que del resto de España y de Euskadi. Sus actos últimos con el asunto de la sedición son ya con toda claridad presuntamente anticonstitucionales. Su partido, los barones y los “clásicos” socialistas del 78 y años anteriores y posteriores, callan, al menos cuando ayer redactaba estas líneas. Ahora, el conjunto de los españoles sabrá si ratifican en las urnas a este hombre o no. Si lo hacen, nada habrá que objetar, aunque tendrán que hacerlo en abundancia de sufragios, no me vale una victoria de esas que sacas más votos que nadie y más escaños pero echando las cuentas no representas a los electores con tanta solidez como para llevar a cabo más cambios similares a los de ahora. No me vale un resultado a la brasileña, a la peruana o a la estadounidense, hay que ser una especie de Felipe González de 1982 para permitirse ciertos lujos de calado.

Le queda más de un año por delante para repartir más fondos del Estado, de los magnates y bancos que nos prestan dinero y de la UE que es otra medio prestamista porque no hay que devolver todo lo que nos da. Y en ese año deberá seguir con su campaña ideológica de forma que entre el dinero y la estrategia de la derecha mala que se va a unir con la otra todavía más mala, perversa, y le va a quitar los derechos a las mujeres, a los gays y a las lesbianas, va a privatizar la Sanidad, cargarse la llamada Memoria Democrática y va a machacar a los vulnerables, con todo eso y más, tal vez don Pedro logre que los españoles le den una victoria. Los españoles y los españoles que consideran que no lo son pueden votarlo de nuevo, así que los mismos votantes de Sánchez van a ser personas enfrentadas entre ellas que, sin embargo, le dan su voto al señorito porque, ¿quién les asegura a esos votantes que Feijóo no les va a quitar lo que les ha dado el actual presidente y lo que les va a dar de aquí a diciembre de 2023?

Me pregunto, ¿qué les importará a muchos españoles que Sánchez quite o ponga el delito de sedición si no llegan a fin de mes o lo hacen a duras penas y con las donaciones del presi están más desahogados? ¿Se acuerdan de la pirámide de Maslow?, es muy famosa entre el mundo académico. Tiene cinco niveles. El primero y principal es éste: Necesidades básicas o fisiológicas (biológicas). Son la base de la pirámide y sobre este nivel se construye el resto. La necesidad más básica sería la de la supervivencia física, y ésta sería la primera en motivar nuestro comportamiento. Estas necesidades son las únicas inherentes en toda persona: respirar, vestirse, alimentarse, descansar, sexo, etc. Se cubre todo lo relacionado con el ser humano para que pueda sobrevivir.

A partir de estos cimientos votan millones de personas en el mundo y en España. Habrá que echar las cuentas, a ver cuánto personal del censo de votantes tiene estas necesidades convenientemente cubiertas, cree en otra España y es capaz de votar contra lo que parece una burla a la legalidad y contra quien ofrece todos los factores para ser considerado un seguidor de los consejos más esenciales de Maquiavelo. A lo que ya está ofreciendo va a añadir un censo de votantes externos a España y con el tiempo comenzará a dar más derecho de voto a los inmigrantes que ya están en España. Ignoro qué le van a dar al estado español los que han sido condenados por sedición -llamarlo golpe de Estado es excesivo, una expresión política de la derecha- y dentro de nada serán libres del todo. Ignoro qué dirá la UE, si es que dice algo. Tal vez se esté poniendo la cosa tan complicada que sería bueno un frente unido de la derecha, pero eso le pondría a huevo a Sánchez su discurso progresista y antifascista y hasta podría resucitar a Podemos. En fin, que el asunto no es baladí. «Cosas veredes, amigo Sancho, que farán fablar las piedras». Quién me iba a decir esto cuando voté en las elecciones de 1977 y luego le dije sí a la Constitución en 1978.