Se me va....

Este título no es la expresión de un defensa del Sevilla FC cuando le encara un delantero, es que se nos está yendo la cuaresma, poco a poco.

¿Cómo va esa cuaresma? Ya hemos consumido la mitad, parece mentira, pero esto corre que vuela, ¿o no? ¿o se te está haciendo lento? El pasillo se acaba y la luz de la semana santa se percibe cada vez más fuerte y ejerciendo mayor atracción. De cualquier modo, aun seguimos en cuaresma, seguimos recorriendo este camino preparatorio para la semana santa. Me resisto a seguir viendo lo que se está viendo en esta cuaresma, siguen las disputas entre las hermandades, dando un espectáculo muy perjudicial para la semana santa. Priostías imposibles, arriesgadas, vestidores alternativos, etc.

¿Y tú? ¿Cómo lo llevas? Es tiempo de oración ¿Cómo lo llevas? Rezar no es solamente recitar de boquilla las oraciones oficiales de la Iglesia, o soltar de memoria las oraciones que aprendiste en la infancia. Rezar también es hablar con el Señor, dirigirte a Él como una persona, viva, que te escucha, que responde. Puedes enfadarte con Él, gritarle, preguntarle, también puedes darle gracias. Puede ser en tu habitación, en el coche mientras esperas el semáforo, también puede ser delante suya, en tu parroquia. Un sacerdote también puede servir para hablar con Él.

¿Cómo va esa limosna? La limosna es una ayuda para el que la recibe, no te plantees en que se lo va a gastar, pero también es una ayuda para el que la da, una ayuda para ser humilde, para dejar el egoísmo cotidiano en el que vivimos sin darnos cuenta. La limosna no debe ser tampoco dar lo que te sobra, algo es algo, pero así no realiza su función plenamente, se trata de dar limosna de verdad, que duela el bolsillo. También aquí le puedes echar imaginación, no simplemente estamos hablando de dinero, aunque es lo mas efectivo, también podemos dar limosna de otras formas. Solamente tienes que hacer una reflexión de cuales son las cosas más importantes para ti, donde están tus tesoros. Por ejemplo una cosa muy importante es el tiempo. Cuanto tiempo dedicas tu a hacer las cosas que haces. Puedes dar tiempo, tu tiempo, ponerte al servicio de alguien, pasar mas tiempo con los hijos, con los padres, con los abuelos. Eso sí, esto puede que choque con otros intereses, como el tiempo para los ensayos de costalero, el tiempo para ir a ver otro vía crucis o el tiempo para ensayar con la banda.

Dejo para el final el ayuno, ¿Cómo va ese ayuno? El ayuno es algo que está muy de moda hoy, las dietas del ayuno intermitente, “no sé qué” nueva historia para tener a la gente otra vez pendientes de su cuerpo, pendientes de uno mismo, mirándose el ombligo otra vez, literalmente. El ayuno puede tener esa cara atractiva si lo consideras como parte de la operación bikini para el verano. El ayuno de cuaresma no tiene nada que ver con todo eso, no hay que olvidar nunca que la cuaresma acaba en la semana santa, en el encuentro con El Señor, y hay que estar preparados para encontrarse con el humilde, con el más humilde, con el mas sencillo. De eso se trata, de apagar el yo, o al menos de reducirlo, de venirte a menos. También se le puede echar imaginación a esto del ayuno, hay gente que es muy sensible a que le toquen las cosas de comer, por lo que podemos mirar a otros tipos de cosas que también satisfacen nuestras hambres y deseos. Por ejemplo, ayuno de fumar, no fumar los viernes de cuaresma sería un ayuno potente. Ayuno de móvil, o redes sociales, no malgastar el montón de horas que tiramos ahí, mirando el teléfono, yo conozco a uno que le iría muy bien ayunar de Twitter. Ayuno de videojuegos, ayuno de siesta, ayuno de lo que sea, la cuestión es decirle “no” al cuerpo, cuando el cuerpo y su naturaleza te reclame el alimento o lo que sea, que tu espíritu mande, porque quieres vivir una semana santa en condiciones, plena, y por eso te estás preparando.

Y no olvidéis que todo esto en secreto y con alegría, si ayunas, sal a la calle con un palillo en los dientes, como si te hubieras dado una comilona, si das limosna, a ciegas, sin saber cuanto ha sido, y si rezas, en la intimidad de tu habitación. La cuaresma se va ¿vas a perder la oportunidad?