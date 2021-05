Se murió María la Marrurra

Creo que su muerte no se había publicado en ningún medio hasta hoy. Falleció el pasado 10 de marzo en Madrid. Se llamó Moreen Silver y era del noroeste de Florida, en Estados Unidos. Periodista, recaló por Andalucía y quiso ser cantaora de flamenco pero no una de esas de voz atiplada y lindos mantones de Manila, sino de las rancias. Por eso la llamaban María la Marrurra, en honor de Antonio Monge Loreto El Marrurro, el gran seguiriyero gitano de Jerez. Moreen frecuentó mucho Morón de la Frontera, la finca El Espartero, donde alternó bastante con Antonio Mairena, Diego del Gastor, Juan Talega o Fernanda de Utrera y Perrate. Era una mujer culta que buscó en el cante lo cultural y, sobre todo, las vivencias. Era capaz de apuntar unos tientos de la Niña de los Peines y de resolver una seguiriya de Paco la Luz en presencia de Juan Talega, al que escuchaba casi de rodillas. Existen grabaciones domésticas en las que se le puede escuchar cantando y hablando de cante como si hubiera nacido en la calle Nueva de Utrera. Cantaba con mucho sentido y enormes conocimientos. Una noche me la presentó Enrique Morente en Madrid, en La Venencia, por Santa Ana, y me impactó su cultura flamenca y el apego que tenía por lo puro, lo auténtico. Hablaba de cante con una solvencia que ya la quisieran esas cantaoras de ahora que no saben ni huelen a nada. La Marrurra era flamenca, de casta, una enamorada de los gitanos y su manera de cantar. Lamentablemente, se quedó sola en el barrio de Chamberí de Madrid y acabó teniendo problemas hasta terminar en una residencia donde fue ingresada contra su voluntad. Ha muerto olvidada por todos y su óbito pasó totalmente inadvertido. Un amigo vio su esquela mortuoria en Abc y supo que era ella, la célebre Marrurra, la cantaora yanqui que era capaz de interpretar una seguiriya como la mejor artista. Tenía 79 años cuando murió, la misma edad con la que lo hizo su amada Niña de los Peines. La vida de Moreen Silver tiene una buena película, y ojalá se haga. Descanse en paz.