¿Se puede dejar de fumar de un día para otro?

¿Es posible dejar de fumar? Claro que sí. No es fácil, cuesta mucho trabajo, el esfuerzo que se necesita realizar en notable, pero se puede dejar de fumar. El secreto es apagar un cigarrillo estando convencido de que es el último que vas a tener entre los dedos. Así de sencillo.

¿Cómo puedo estar seguro de que voy a ser capaz de dejar de fumar? Yo lo que puedo es contar mi propia experiencia...

Solo conseguí abandonar el tabaco al estar convencido de que era un perjuicio para mí continuar fumando. Pensando en los demás (los hijos, por ejemplo) o en asuntos que no tienen que ver con lo más personal, la cosa no funcionó nunca jamás. Decidí dejar de fumar al pensar en lo mal que huele el aliento, en lo mal que huele la ropa, en lo mal que sienta (tos por las mañanas, por las tarde y por las noches; fatiga al caminar o al hacer esfuerzos...), en lo ridículo que resulta drogarse y justificarse a la vez con mentiras estúpidas (no sé qué hacer con las manos al esperar y por eso fumo; si no fumo no puedo escribir...), y en lo caro que resulta (hacer números es definitivo, la cantidad de dinero que se queda por el camino es apabullante). Es esencial hacer público que vas a dejar de fumar; no la intención sino la certeza. Comprometerse y hacer el ridículo no nos gusta y ayuda mucho asegurar que te has propuesto algo tan importante

Fumar no aporta nada de nada. Por más excusas que encuentre un fumador (yo fui el rey buscando y hallando todo tipo de razones que me invitaban a seguir con un pitillo entre los labios) fumar es malo para la salud y absurdo. Los jóvenes que fuman para parecer mayores, ser más populares o ir más de guais, meten la pata hasta el corvejón. Ni parecen mayores ni nada de nada. Fumar es una esclavitud y solo eso.

Conviene dejar de fumar por muchas razones. Entre otras porque te puedes morir si enciendes un cigarro tras otro. Y porque eres un drogadicto (igual va siendo hora de llamar a las cosas por su nombre). Y porque hay cosas mucho mejores que fumar; por ejemplo, dejar de fumar te hace sentir mucho más importante puesto que es un logro monumental. Si algún día hay importante en la vida de un fumador es el que abandona el tabaco.

Feliz Día Mundial Sin Tabaco. Y se puede dejar; si lo he logrado yo (cuarenta años fumando) lo puede hacer cualquiera. Ya les digo yo que no soy el rey de la fuerza de voluntad ni nada parecido.