¿Se puede tener criterio propio?

En las redes sociales ocurre algo muy curioso. Alguien te pide amistad y a los tres días ya te está poniendo a parir porque no está de acuerdo con nada de lo que opinas. Ayer tuve que bloquear a un ilustre investigador de flamenco que estuvo años en Sevilla y que nos dejó excelentes libros sobre este arte, Gerhard Steingress. Siempre ha sido una de mis referencias en la investigación sobre los orígenes del flamenco, pero lo acabo de apartar de mi vida porque este señor no acepta que alguien pueda pensar de manera distinta a la suya en temas políticos, sobre todo de la izquierda. No sé si es de derechas o de izquierdas, porque solo me ha interesado de él su faceta de investigador de flamenco. Me importa un pimiento lo que defiendan o dejen de defender políticamente mis amigos. Pero algunos de mis amigos están muy preocupados por mis opiniones sobre el Gobierno, Sánchez o Iglesias. Me quieren tanto que hasta me orientan en lo que tengo que opinar, como si mi criterio no sirviera. De verdad que lo que está ocurriendo en España con el sagrado derecho de la libertad de expresión es muy grave. Puedes opinar de lo que quieras y como quieras, pero atente a las consecuencias y ten preparado un plan b porque te pueden matar de hambre. He perdido conferencias y presentaciones de festivales por criticar al Partido Socialista y al presidente Sánchez. Supongo que lo saben, pero lo voy a recordar. Las peñas flamencas están llenas de militantes de partidos políticos. No son solo socios, sino directivos y presidentes que, además, acaban dirigiendo federaciones provinciales o la Confederación Andaluza de estas entidades. Las peñas han acabado politizadas, sobre todo por parte de la directiva presidida por José María Segovia Salvador, que ya dejó el cargo. Si esto pasa en el flamenco, se podrán imaginar lo que ocurre en la política. Puedes tener criterio propio, claro, pero si cuestionas a la Junta, mande quien mande, que sepas que intentarán que te pudras en la miseria. Por tanto no es verdad que haya libertad de expresión en España, si ejercerla te cuesta lo que te cuesta. Es vergonzoso que grandes periodistas del país estén al servicio de determinados partidos políticos en las tertulias y debates televisivos. Y si sale un periodista que intenta ser independiente y opinar con objetividad, estos mismos se encargan de desacreditarlo para que los lectores o televidentes no comparen. ¿Se puede tener criterio propio en España? Claro, pero procura no tener una hipoteca o tres niños a los que criar.