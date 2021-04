¿Se vestirá el alcalde de flamenco?

Los efectos perversos de la democracia. No pero sí, sí pero no. Este diario ha sacado sus micrófonos a la calle y, por lo que escucho y veo, una ligera mayoría de los entrevistados están de acuerdo con que el pueblo Sevilla se llene de luces de pueblo porque todo tiene su contexto y unas luces de Feria de Abril en el centro de la ciudad son como una verbena de barrio que es muy respetable pero no posee evidentemente la grandeza del festejo universal abrileño. “España huele a pueblo”, cantaba Benito Moreno . Y Sevilla también. Esto no es una broma, estamos o no estamos en una pandemia mortal, no podemos seguir para abajo y para arriba continuamente en muertos y contaminados, desde hace mucho habría que haberse sacrificado a fondo durante más tiempo para aplicarse el dicho de más vale una vez colorado que ciento amarillo.

¿Se ha metido a populista el alcalde Juan Espadas también?, ¿se ha contagiado de los tiempos en los que pactaba con la sucursal sevillana de Podemos? ¿Así quiere darse a conocer a nivel andaluz y nacional para sustituir a Susana Díaz? ¿Se vestirá de flamenco? ¿La Junta le critica la Velá de Sevilla porque el presidente, señor Moreno, le teme como futuro candidato a la presidencia autonómica y no quiere que sea más popular?

Juanma Moreno está haciendo como los entrenadores de fútbol que siempre ensalzan como rivales peligrosos a los equipos a los que se van a enfrentar. ¿Un gran rival Espadas? ¡Cómo estará el PSOE para que su candidato a presidente de la Junta de Andalucía sea Juan Espadas! De la Plaza Nueva al Palacio de San Telmo y de ahí a Madrid, como siempre, el recorrido habitual de las personas de partido exclusivamente para quienes Sevilla y Andalucía son zonas de paso con destino a la capital del reino a cantarle coplas a los señoritos. Cada vez que alguien destaca en Sevilla -por votos, no por otras cosas que podrían ser tan o más importantes- acaba en Madrid, así no avanzaremos nunca o avanzará Sevilla a pesar de muchos sevillanos y de muchos políticos. “Sevilla sin sevillanos, la gran Sevilla”, sentenció Antonio Machado, el que habló de un trueno vestido de nazareno.

Seamos realistas, abordemos algo que los políticos no quieren ver porque les interesa en primer lugar su carrera y, unido a ella, los votos, no exactamente la salud sino lograr votos. En el sondeo de El Correo las personas que se muestran favorables a la horterada de las luces del casco histórico son las más jóvenes y las de mediana edad. Los ciudadanos más metidos en años suelen rechazar la idea. Si eso es así a gran escala, entre tales votos favorables y los de los dueños y familiares de bares, etc., el populismo de Espadas se apunta un tanto, aunque tengo fe en que los sevillanos no caigan en esa presunta trampa, incluso en que me equivoque en mi valoración del alcalde sevillano.