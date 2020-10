Señor Sánchez no es ‘lucha armada’, es crimen

Sabemos que el 95 por ciento de los españoles no saben cuántas víctimas del terrorismo etarra suman en una columna construida sobre el dolor, la violencia, la sangre y el sufrimiento de inocentes. Sabemos que el 68 por ciento de los menores de 35 años confiesan que no han estudiado, ni en el instituto ni en la universidad, la historia criminal de ETA . Más de la mitad de los jóvenes no saben quién fue Miguel Ángel Blanco, ni lo que significó para la libertad de todos los españoles la reacción que se produjo en las calles después de que le descerrajaran tres tiros en la cabeza. Para decirlo todo, otra mitad no sabe que dos jóvenes, Lasa y Zabala, fueron liquidados por la Guardia Civil el año 1983. Otro crimen atroz e inexcusable. Todo crimen es repugnante.

Debe ser por eso que los jóvenes españoles (y bastantes adultos de frágil memoria y subidos al carro de la polarización más estúpida) no entienden qué problema hay en trasladar a un preso vasco a una prisión más cercana al País Vasco o qué hay de malo en que Pedro Sánchez pacte con EH Bildu para tener apoyos y aprobar los Presupuestos Generales del Estado. No entienden que trasladar a Lierni Armendaritz sea un problema porque no saben que esta alhaja asesinó a sangre fría a Ernest Lluch (PSOE), José Luis Ruiz Casado y Francisco Cano (PP). Formó parte del Comando Barcelona. No saben que durante cerca de 40 años unos criminales sembraron el terror en las calles de las ciudades y pueblos de España, que hicieron explotar coches bomba y mataron de forma indiscriminada.

Tampoco debe saberlo el presidente del Gobierno. Negocia con los que apoyan a ETA. Y, por si fuera poco, hoy se refería al terrorismo como ‘lucha armada’. No se puede ser más sinvergüenza, no se puede ser más lesivo para un país. Señor Sánchez, fue terrorismo, fue violencia, fue muerte, tiros en la nuca, amputaciones, niños muertos, miedo, dolor. Señor Sánchez, el terrorismo de ETA es como el yihadista, es terrorismo. Punto. Los terroristas son asesinos despiadados. Punto. Pacte con ellos, pero no quiera cambiar las cosas ni la historia. No se arrastre más por mantenerse en el poder, señor Sánchez. Haga un favor a todos los españoles.