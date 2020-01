¿Separación de poderes en España? ¿Eso qué es lo que es?

Echemos un vistazo a lo que está pasando.

El nombre del nuevo ministro de Justicia ha sido el último en conocerse. Esto podría parecer un detalle sin importancia puesto que alguno tenía que serlo. Pero si a ese dato le sumamos que Dolores Delgado; la que fue hasta ahora ministra de Justicia y no dudó, por ejemplo, en permitir presiones extravagantes a la Abogacía del Estado; ha sido propuesta por Pedro Sánchez para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado; se podría pensar que el presidente del Gobierno de España ha tenido que encontrar a alguien dispuesto a asumir lo que pudiera estar pasando. Algo que no tiene una pinta demasiado atractiva.

Lo más incrédulos podrían pensar que se acabó lo de la separación de poderes en la democracia española, que Dolores Delgado es el último fichaje de ERC, que el ministro de Justicia va a tener que mirar a otro lado durante una legislatura en la que se claudicará ante el independentismo vasco y catalán, que la politización de la Justicia española es escandalosa. Y lo podrían pensar porque todo parece indicar que por ahí van los tiros.

Pedro Sánchez vive bien tras la opacidad porque no podría confesar qué precio se va a pagar para que él sea presidente del Gobierno de España. Por no dejar ver, ni siquiera permite preguntas tras sus intervenciones. Pedro Sánchez no tiene escrúpulos si se trata de seguir en el Palacio de La Moncloa. Y, lo más extraordinario, es que no esconde esa falta de decoro. Tampoco oculta su tendencia a no pensar en el bien general de los españoles y sí en el suyo propio. Pedro Sánchez dijo en una entrevista que la Fiscalía General del Estado dependía del Gobierno y, ahora, lo deja bien clarito.

Eso sí, hay que dar la razón a los independentistas catalanes cuando decían que la separación de poderes en España era una patraña.

Esto es una vergüenza.