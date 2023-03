Ser secretaria de Estado es guay y se puede hacer lo que una quiera

Lilith Verstrynge es Secretaria de Estado para la Agenda 2030 de Sánchez y secretaria de organización de Podemos. Es una mujer joven que jamás podría haber imaginado llegar tan lejos en política aportando tan poco. Asistió a la manifestación el pasado día 8 de marzo que se celebró en Madrid. Y se lo pasó de maravilla escuchando ‘cánticos alegres y divertidos’ como los que grabó y publicó en redes su colega Rodríguez Pam; sí, esos en los que se expresa infinito pesar porque la madre de Santiago Abascal no pudiera abortar antes de traer al mundo al líder de Vox. Estas dos mujeres son secretarias de Estado y ganan un dineral por ello. Estas dos analfabetas políticas son pieza fundamental en ministerios en manos de Unidas Podemos, a estas dos indigentes intelectuales les hemos labrado un futuro callándonos y tragando con sus memeces.

Ninguna de las dos ha pedido perdón por el vídeo bochornoso. Nadie de la izquierda ha condenado de forma expresa el vídeo bochornoso. Sólo algunos han dicho que era inconveniente, con la boca chica por si les critican al mostrar cierto pudor ante semejante atropello. Son muchos más los que han calificado como ‘libertad de expresión’ que una funcionaria política española cometa semejante desatino.

¿Esto no es un delito de odio? ¿Sólo lo es si el agredido es votante de izquierdas, gay o musulmán? Creo que este vídeo es un delito de odio en el caso de votantes de derechas e izquierdas, de líderes políticos, si se refiriese al colectivo LGTBI o si señalasen con él a cualquiera por sus creencias religiosas.

No se puede crucificar a un grupo de jóvenes estúpidos, pijos (en el sentido más peyorativo del término) y descerebrados, por decir barbaridades obscenas a sus vecinas (¿recuerdan el bochorno que nos causó lo sucedido en el colegio mayor masculino Elías Ahuja de Madrid?) y dejar sin castigo un vídeo como el que Rodríguez Pam se ha coronado como arquetipo del gran error en el que se ha convertido el Gobierno de Pedro Sánchez. Las dos cosas son igual de repugnantes.

Ya no se puede degradar más la política ni las instituciones, ya no se puede hacer peor y ya no se puede ser más zafio.