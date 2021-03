¿Sería posible firmar la paz?

Desconozco si sería posible que todos los partidos políticos españoles se reunieran un día para firmar de una vez por todas un manifiesto por la paz social y el borrón y cuenta nueva. Ayer escuchaba a Óskar Matute, de EH Bildu, en el Parlamento y sentí un tremendo escalofrío, porque hablaba de nazismo y comunismo en un país democrático que se desangra económicamente y donde enterramos aún a cientos de personas cada día por causa de la epidemia. El portavoz del partido vasco tendrá sus razones para decir las cosas que dice, como que no es igual nazismo que comunismo, pero si aceptamos eso, supongo que habrá que aceptar también lo que digan los de otras formaciones políticas.

Tampoco creo que nazismo y comunismo sean lo mismo, y todos los comunistas que he conocido en España, que no han estado jamás en el Gobierno, ni siquiera de concejales en ningún ayuntamiento, eran personas que lucharon por la libertad contra el franquismo, o sea, contra la dictadura. Siempre les tendré el respeto debido, porque eran buenas personas a las que vi siempre luchando por los más desfavorecidos de la sociedad, aunque no quiera comunismo en estos momentos porque como ciudadano busco otra cosa en los políticos actuales: honradez y buena gestión. Y si estamos como estamos, es porque los que nos han venido gobernando en los últimos cuarenta años, de derechas y de izquierdas, han robado a manos llenas, abusado de sus privilegios y traicionado a los ciudadanos que les hemos venido votando. Ellos trajeron este populismo que está acabando con todo y que crea un clima tan pestilente que se hace irrespirable.

Ayer atacaron al valenciano Tony Cantó de una manera salvaje, increíble, porque irá en la lista de Isabel Díaz Ayuso como independiente. Está empadronado en Madrid, según ha dicho esta misma mañana, y es un hombre libre. Pero es de derechas y esto en España es poco menos que un delito, como empieza a serlo ser de izquierdas, algo que hasta hace poco quedaba bien. Cantó es un político brillante, de esto no cabe ninguna duda, y es atacado porque va a ayudar a Ayuso a seguir gobernando la Comunidad de Madrid, como Iglesias, Errejón o Bal van a ayudar a que gobierne Ángel Gabilondo, si ganara las elecciones.

Nos quedan días muy duros hasta el 4 de mayo, porque la campaña electoral de las elecciones madrileñas va a ser -lo está siendo ya-, de las más salvajes de la democracia. ¿Sería posible firmar la paz? Imposible. Lo hicimos hace cuarenta y tres años y cuando toda parecía que iba como la seda, la corrupción lo dinamitó el furo en paz.