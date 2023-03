Sevilla es América

Hace unos meses asistimos al fracaso del Ayuntamiento de Sevilla conmemorando el V centenario de la circunnavegación del mundo. La gesta de Magallanes y Elcano, una de las más relevantes de la historia de la humanidad, se celebraba sin pena ni gloria, escondiendo el hito y la hazaña sin valorar la importancia de tal expedición para Sevilla y para la civilización.

No cabe error más grande, ni daño más grave a la ciudad, que olvidar su vínculo con América. La grandeza que aún mantiene la capital hispalense es fruto directo del trasunto americano, ser “Puerto y Puerta de Indias” configuró la esencia, la personalidad y el grueso de la riqueza patrimonial de esta Sevilla que cada día se aleja más de sus valores y de su destino.

Resulta evidente que nuestros ediles quieren dar por amortizada y cerrada nuestra historia americana y americanista permitiendo que otras ciudades con más vigor y menos complejos asuman el protagonismo histórico y las actividades presentes a las que Sevilla renuncia.

La Escuela de Estudios Hispanoamericanos representa hoy el más claro exponente de la dejación de funciones de nuestro actual alcalde y su equipo de gobierno, asistiendo impávidos al desmantelamiento de un institución que el pasado noviembre cumplía 80 años de vida, cuestión que tampoco se celebró, y que se nos muere sin remedio en su sede de la calle Alfonso XII.

Los documentos fundacionales recogían su condición de “centro universitario de trabajo en el que adquirir un sólido conocimiento de la historia de América”. Su papel de centro de intercambio científico entre investigadores de ambas orillas del Atlántico ha sido excepcional e indiscutible, al igual que su labor docente y divulgativa, por ejemplo, en las conferencias semanales que se impartían en la sede y que aportaban el resultado de los estudios que se llevaban a cabo auspiciados por la institución.

El éxito de esta Escuela residía en su condición de Instituto propio y en sus grandes márgenes de autonomía, sin embargo, una entidad de ese valor no podía escaparse a la mano interesada de la política. El actual Ministerio de Ciencia e Innovación a través del CSIC resolvía el pasado septiembre suprimirle su condición, su libertad y su autonomía científica. Si bien, estas cuestiones no son competencia de nuestro Ayuntamiento, es igual de cierto, y en ello radica esta noticia, que nuestro alcalde no ha realizado la más mínima gestión para luchar por este centro tan importante para la ciudad y su historia americana. No, ni la más mínima gestión, ni tan siquiera a instancias de las diversas peticiones que en este sentido le han elevado recientemente académicos, investigadores o la sevillana Plataforma en Defensa del Mundo Hispánico.

Nuevamente, nuestro gobierno local, independientemente de su color, renuncia a la defensa de las instituciones, tradiciones, y valores propios del ADN de Sevilla cercenando no solo la historia de la ciudad, también los elementos identitarios que conforman su personalidad y que a su vez la hacen un lugar único.

Es el momento perfecto, y ya no se admiten retrasos, para que el Ayuntamiento hispalense abandere la recuperación y consolidación de Sevilla como referente mundial del estudio de América y su relación con los países que la conforman. Desde el consistorio debe alentarse la creación y mantenimiento de actividades e instituciones americanistas, las relaciones con la Universidad Hispalense para que promueva un Grado de Historia de América y potencie los másteres de contenido americanista que ya posee, debe lucharse por la recuperación inmediata de la citada Escuela de Estudios Hispanoamericanos, pero también, por la creación de una entidad propia participada por el mundo académico, civil y empresarial de Sevilla. Y, sobre todo, deben invertirse esfuerzos en el estudio y la divulgación de la historia americana de la ciudad. No puede entenderse Sevilla sin su relación con América, de hecho, sin ella, Sevilla sería “otra cosa”.

Se acercan efemérides importantes en los años venideros que podrían culminar en 2029 con el centenario de la Exposición Iberoamericana, pero también se atisban ya los aires electorales que en el próximo mayo disputarán la alcaldía de la ciudad.

Sería interesante que las distintas candidaturas abordaran estas cuestiones en sus propuestas y definieran su postura y su programa a este respecto. Si Sevilla pierde su protagonismo americano, perderá gran parte de su historia y de su personalidad. Sería irreversible, y recuerden, no puede entenderse Sevilla sin América.