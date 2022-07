Silencio sobre la ola de sobresalientes en Bachillerato

Esto sí que es inflación fuera de control. Subyacente y muda. El porcentaje de sobresalientes en Bachillerato se ha duplicado en España en los últimos seis años, según los datos oficiales del Gobierno. Tanto en los institutos públicos como en los colegios concertados y también en los privados que son 100% de pago. Y es el único éxito en España del que nadie sale a la palestra para ponerse la medalla de su paternidad y maternidad. Ni las autoridades nacionales, ni las autonómicas, ni los centros laicos, ni los colegios de congregaciones religiosas, ni los de cooperativas de economía social, ni los sindicatos de docentes, ni las patronales del sector, ni las asociaciones de innovación educativa. Es la mayor proeza de la que se guarda discreción. En el país con mayor tasa de jóvenes en paro, las nuevas promociones de adolescentes que llegan a la mayoría de edad mejoran extraordinariamente sus notas respecto a quienes nacieron cinco o seis años antes y de eso no se habla. Ni como expectativa de mejor futuro. Silencio social. Silencio académico. Silencio político. Elemental, querido Watson, que diría Sherlock Holmes. Aquí no habla ni el forense. Por la boca muere el pez en esta ola de sobresalientes. Y todos barren para casa fabricándose la coartada, a ver si cuela para que nuestra gente consiga hacer carrera en la lucha por las plazas universitarias que cada cual desea. Total, si otros son generosos en la privada, en la concertada o en la pública, nosotros no vamos a ser menos. Protejamos a los nuestros. Tengamos el verano en paz y el que venga atrás que se atreva a ser aguafiestas.

Los datos del Sistema Integrado de Información Universitaria acreditan que ya sucedía antes de la pandemia covid el fuerte incremento de sobresalientes en Bachillerato y de notas elevadas en las pruebas de acceso a la Universidad. No cabe endosarle el origen de esta inflación al buenismo pospandémico tras cursos de confinamientos en el hogar y de mascarillas en las aulas. Al estar configurado de tal manera el sistema en vigor que la nota decisiva para culminar el expediente está compuesta en un 60% por las calificaciones de Bachillerato y en un 40% por las de la Evaluación de Acceso a la Universidad (EVAU, que popularmente sigue siendo denominada la prueba de selectividad), se aprecia un deseo de agradar que comporta un pesaroso agravio a los chicos y chicas que realmente se esfuerzan y se lo merecen. Sea cual sea su entorno familiar, su nivel socioeconómico y su centro educativo.

Pasan los años y nadie se atreve a ponerle el cascabel a este gato: Por qué si en los colegios de pago hay un promedio de dieces en las notas que es el triple al que sucede en los institutos públicos, a continuación cuando el alumnado de unos y otros realiza al alimón los exámenes de la EVAU, es mayor la reducción del número de sobresalientes en los procedentes de los centros privados.

De igual modo, hay otro gato que está engordando mucho: el incremento en cada comunidad autónoma de las notas de acceso a grado tras la calificación que se le pone al alumnado en la EVAU. En el año 2019, en cuatro autonomías se superaba el 10% de sobresalientes: Murcia, Extremadura, Canarias y Asturias. En el 2021, ya eran doce las comunidades autónomas donde más del 10% de los chicos y chicas conseguía un nivel de sobresaliente. Toda España es un centro de alto rendimiento. Por ejemplo, en la Región de Murcia, en dos años ha subido del 12% al 21% la consecución de sobresaliente en su nota de acceso a grado. En Asturias, del 10,1% al 19,6%. En todas las comunidades el aumento es llamativo. A este ritmo, nuestro sistema de enseñanza va a ser la envidia del mundo. Los interesados en modelos de excelencia dejarán de ir a Finlandia y a Singapur.

Sea prudente para ponderar con quién habla de esto cuando se relaje en playas, piscinas, chalés, veladores o excursiones. Sobre el precio de los comestibles hay barra libre y se moja todo quisque. Pero sobre el mérito en las notas de la prole hay riesgo de pinchar en hues