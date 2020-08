Simón, ponte tú la vacuna

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, informa: «En el último trimestre del año puede haber una vacuna». Pues póntela tú primero y a continuación todo el gobierno y todos los padres de la patria porque no me fío de las prisas y de que tiren a la basura el famoso dicho «la paciencia es la madre de la ciencia». Además, qué clase de noticia es ésa: «puede haber una vacuna». Eso no es ninguna noticia, eso es una no noticia porque la noticia es que para el último trimestre del año habrá una vacuna, no que puede haberla.

¿Por qué dice eso el señor Simón? ¿Para tranquilizarnos? Qué más da ya, si estamos acojonados, ¿no es eso lo que se persigue, que estemos acojonados? Porque la pandemia viene bien para tener al «pueblo» en ascuas todavía más de lo que se le tiene habitualmente desde toda la vida; un pueblo con miedo es un pueblo congelado, hibernado, que comprende por qué tiene que existir el poder: para protegerlo.

El miedo produce una búsqueda de papá y de mamá, una inmadurez permanente, un convencimiento absoluto de la necesidad del señor o ¿por qué se creen ustedes que en China la gente está aguantando al comunismo? Sencillamente porque se encuentran imbuidos por la obediencia al señor que se desprende de la filosofía de Confucio y del sintoísmo y otras religiones orientales que predican la sumisión al señor; entre esto y que el comunismo lo sabe aprovechar bien, en China ha nacido una pandemia a la que encima no podemos llamar virus chino mientras tenemos que aguantar nosotros la losa de la gripe española que ni nació en España.

Menudo estrés deben estar sufriendo los científicos de montones de empresas que ven cómo en la puerta hay unos señores con fajos de billetes y chequeras ofreciendo cada uno más que el otro en una subasta para adquirir el elixir de la eterna juventud que, sin embargo, aún ni existe. Mira que hay expertos afirmando que la vacuna por lo menos hasta avanzado 2021. Pues nada, ya pronto va a estar lista pero puede que sea torpe para eliminar al Sars Cov2, de manera que don Simón tendrá que dar ejemplo y poner el brazo o el cachete del culo o donde sea que nos vayan a pinchar, a fin de cuentas ya nos han dicho también que aunque hayas tenido Covid puedes agarrarlo otra vez y el señor Simón lo ha tenido, no sé si porque le ha dado mucho aire conduciendo la moto y se le olvidó abrigarse con la chupa. No olvidemos que otra de las cosas que nos han asegurado es que ahora el virus también viene por el aire.

Yo no confío en esa vacuna, para que me crea su eficacia primero tendrán que ponérsela los reyes, la familia real y por supuesto Simón. En su primera película, «Toma el dinero y corre» Woody Allen, para librarse de la cárcel en la que estaba por ladrón, se somete a un experimento similar y se convirtió en rabino, fue un efecto secundario que dejó a todos boquiabiertos. No faltaba más que eso.