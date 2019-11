Sin novedad en España

Casi tres horas de debate, más de media hora para cada candidato y al final te quedas como si hubieras visto una película de chinos con subtítulos en arameo. La primera media hora fue palpitante, con ritmo, pero poco a poco el debate fue cayendo en la monotonía, con un Sánchez leyendo papeles, la cabeza siempre agachada y, por tanto, sin mirar al resto de los candidatos; un Casado que fue a lo seguro, sin arriesgar nada; un Rivera diciéndoles a todos que no se pusieran nerviosos, como de costumbre, adoquín en mano; un Pablo Iglesias pensando en las mamadas, en vez de en las manadas –fue la anécdota de la noche–; y un Abascal que tardó en entrar en el debate. Todos fueron a atacar a Sánchez porque sabían que el presidente en funciones se descompone en estos encuentros, y así fue desde el minuto uno. No sirve para estas tareas, le teme al cuerpo a cuerpo, se acobarda y se le pone más mala cara que a los pollos de Simago. Y eso es una clara muestra de inseguridad y debilidad. Sin embargo, y a pesar de ser cuatro contra uno, el gallo socialista acabó con casi todas las plumas, aunque no ganara ninguna pelea. No creo que este debate le vaya a dar más votos, pero tampoco le va a quitar nada. A lo mejor se los da a Casado, que fue uno de los más brillantes, y puede que a Abascal, quien no metió la pata, al menos, y estuvo en un tono aceptable toda la noche. La tanqueta del norte tuvo un debut aceptable y no dijo nada que le pueda traer grandes problemas el domingo. Era quien más expectación había levantado, al ser nuevo, y no creo que defraudara a la parroquia, aunque se le dan mejor los mítines en la calle. ¿Quién resultó ganador? Todos, por cómo fueron recibidos en las distintas sedes de sus partidos, como auténticos héroes ¿Qué van a dejar para la noche del día 10?