Sin Podemos, la izquierda española tendrá posibilidades

Estoy cansado de que me regañen por ser hombre, por pensar lo que me da la gana o por leer un periódico u otro. Estoy harto de recibir críticas de algunos que no leen, ni piensan, aunque se dejan llevar por lo que leen en las redes sociales y que han escrito los que piensan por ellos (en las cuentas que le dicen lo que les gusta). Estoy hasta las narices de escuchar que soy un facha porque no me coloco al lado de los que han descubierto la política con sesenta años y creen ser Lenin o Mao. No me gusta que una indocumentada proteste porque las niñas prefieren ser penetradas por su pareja a la masturbación (como lo oyen, que nos enseñen el camino del placer ya es el colmo aunque ellos creen que pueden señalar nuestro camino puesto que son nuestro faro espiritual y moral). Me aplasta esa superioridad moral tan falsa como cacareada de un grupo de personas que creen ser mejores y más cultas que los que votan a otros partidos; y me aplasta porque me rodean cientos de personas que son muy distintos a ellos y buenos y listos y cultos. Detesto ese señalamiento desde la atalaya del ‘sois unos tontorrones; os lo digo yo que leo en Facebook y Twitter cosas súper curiosas’. Estoy harto de aguantar a mediocres de manual que son algo gracias a que un partido político ha decidido que el camino es ser tuertos en reinos de ciegos.

Soy de los que recibió el 15M con enorme expectación y una ilusión enorme. Era necesario que alguien menease la política española y me pareció que el movimiento era una oportunidad maravillosa. Me han decepcionado por muchas causas. Arrogancia al hacer política, promesas incumplidas (¿qué fue de eso de donar al partido buena parte de la nómina?), una mediocridad que ha dejado en evidencia algunas cosas básicas que se han intentado saltar (un tipo sin formación no puede hacerse cargo de una secretaría de Estado; no se puede confiar un proyecto a alguien cuyo mérito es ser amigo del fundador del partido...).

Podemos está moribundo y tiene muy difícil volver a ser algo esperanzador e ilusionante. Podemos es una carga demasiado pesada para la izquierda española. Y si esa izquierda tiene que estar una temporada sin gobernar para deshacer el entuerto político creado por Pablo Iglesias y sus adláteres, que así sea. Porque sin que Podemos termine de desaparecer, la izquierda española moderada se hundirá irremediablemente. Y para la política española es esencial un partido de centro izquierda con vocación de Gobierno y de oposición leal y comprometida con el futuro de España.

El bipartidismo volverá a ser lo que fue. Y los extremos quedarán sepultados por sus propias contradicciones y carencias ideológicas. Tiempo al tiempo.