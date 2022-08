Sobre el pacto oculto entre Casado y Pedro Sánchez para la Justicia

Mientras en estos días, se produce una diaspora de magistrados de la Audiencia y se jubilan anticipadamente, estos son los hechos del “Pacto oculto por la Justicia”, PSOE/PP.

En Junio de 2.014, Enrique López, entonces Magistrado del Tribunal Constitucional por el PP., fue detenido por saltarse varios semáforos en rojo, conduciendo su moto sin casco y en estado de embriaguez. Un delito “doloso”, que hubiera acarreado su inmediata destitución.

En lugar de asumir sus consecuencias, opta por contratar a un “conseguidor” de nombre Enrique Arnaldo, por entonces asociado con Entrena Cuesta. Y así, del dolo para el españolito de a pie, a la mera culpa, más leve para los Jueces.

Enrique Arnaldo, -divorciado en varias ocasiones-, y que comparte actual ocupación con su primera mujer (hija de Notario y sevillana para más señas), habría recibido subvenciones del Govern de Baleares, que, según diversas publicaciones, habilitarían que Jaume Mata, el ex President de dicha Comunidad, pudiera trabajar en el bufete del primero, ahora regido de forma taimada por su propio hijo. A éste, no parece que le haya ido mal. Primero Miguel Cardenal, ahora trabajando por la República junto a Roures, lo colocó en la Federación de Baloncesto junto con otros adláteres, donde, a diferencia del brillante periodo de Saez, ya no saben ni cómo tramitar las fichas, ni a qué saben las medallas. Sí, la misma Federación que parece pagó el viaje de un testigo desde Estados Unidos para deponer contra el que fuera sobresaliente entrenador de Gimnasia, Fillo Carballo.

Arnaldo fue Coordinador en la FAES de Aznar. Miren los curriculums de la flor y nata de los Ilmos. y Excmos. Sres. Jueces y verán que, no hay excepción que no confirme la regla. Todos fueron Ponentes en dichos cónclaves y cobraron por ello. El propio Juez San Pedro, dictó tres archivos en el caso de Ana Botella, donde vendieron a precio de saldo viviendas sociales de los madrileños a un fondo buitre. “Uno de los nuestros”, suele decir de él Lesmes.

Mientras todo este ocurría, Casado necesitaba de forma apremiante un título desde el que poder aspirar a la Presidencia del Partido Popular. ¿A quién acudir? A Arnaldo... En un año conseguía acabar su carrera de Derecho. Debería figurar en el Guiness. Ni Fraga –al que el Estado le cabía en la cabeza- en sus buenos tiempos.

Una vez a cargo de Génova, Casado descubre que tiene que “matar” a su competidora Ayuso. Hace falta un Judas, vamos un traidor. Siempre te matan los tuyos. Y ahí aparece Enrique López. “A mandar”, fue lo que dijo. “Solo una cosa Pablo, Arnaldin tiene un antojo y varias pensiones que pagar. Pónme a Enriquito en el Constitucional.

López rehusa apoyar a la Presidenta de Madrid, en plena crísis de mascarillas fraternales. Le pilla en Génova, negociando con Egea.

Para que esto pudiera concretarse, lo primero era darle la patada al opusino Andrés Ollero. Si recuerdan, en la votación secreta sobre la inclusión de Arnaldo, en el Constitucional, solo hay un voto discrepante. ¿Tienen duda? Lo comprobarán con la Ponencia del aborto.

José Antonio Griñan, espera vencido frente al paisaje sin azul. (vaya error contratar a José María Calero en vez de seguir con Mohedano). Esperar la gracia de estos Berdugo, Colmenero o Ugarte Oterino, es gesto inútil. Igual le pasó a Angel Ojeda (que murió de un cancer); a Angel Villar, o con otros que llegarán. Y el que mejor lo leyó Gonzalo Boyé y Puigdemont.

Ha no muchos días que Santiago Abascal ofreció a Mercedes Alaya sustituir a Olona en las andaluzas, mientras ésta hacía campaña solazándose con su séquito de Coco y Zancajo, a la sombra de las buganvillas.

La vida transcurre según la edad y el vencimiento. Pero no renuncio a que las palabras sean bisturíes y el silencio piel. El árbol y la raíz. No existe la ficción.