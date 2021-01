Socialismo andaluz: Tocado y... ¿hundido?

Desde hace muchos meses, los socialistas andaluces están muy divididos. Por un lado se encuentran los que apoyan a Susana Díaz (seguramente lo hacen pensando que es la única forma de seguir amarrados a una pequeña poltrona); por otro los que no quieren ni pensar en lo que significaría soportar a Díaz un nuevo periodo en la Secretaría General del PSOE-A. Además, los que defienden otras alternativas no se ponen de acuerdo y son incapaces de encontrar un sustituto de consenso.

El socialismo andaluz sigue siendo una federación poderosa aunque los signos de descomposición son patentes. Las próximas primarias van a ser decisivas para que se produzca un cambio de rumbo absoluto y solo entonces (después de las primarias) el futuro se aclarará. De momento, todo es pura especulación y castillos en el aire.

Algunos afiliados de base (malagueños aunque no han faltado de las distintas provincias andaluzas) han escrito y puesto en circulación un documento titulado «Rearmar el socialismo andaluz» con el fin de hacerse escuchar, de pedir alternativas sin complejos, acuerdos, y exigir una mirada clara ante la situación que vive España y el PSOE-A. Los firmantes del documento parecen tener claro que Susana Díaz no cede ante las presiones (el último viaje de Ábalos a Sevilla acabó en fracaso total aunque, parece ser, propuso una jugada parecida a la que se ha hecho en Cataluña con Salvador Illa) y avisan de que «la renovación de las personas es imprescindible» ante cambios tan brutales como el que se vive actualmente en todos los ámbitos. El documento pide cambios, es decir, la cabeza de Díaz, si no de forma explícita si implícitamente. Pero no plantea candidatos, solo piden consenso para que se nombre secretario general a alguien que escuche y sepa leer la realidad. Tampoco piden nada del otro mundo.

A mediados de octubre, tendrá lugar el congreso federal del PSOE. Y los regionales no pueden ir más allá de 2021. En el de Andalucía puede pasar cualquier cosa. Se escuchan con insistencia los nombres de Felipe Sicilia y de Juan Espadas, pero nada es seguro. Lo único que se sabe a ciencia cierta es que tras perder la Junta de Andalucía, el socialismo andaluz pasa por un momento muy delicado, que está tocado y que falta por saber si se hunde o la cosa tiene reparación posible. Han sido demasiada corrupción, demasiados escándalos, demasiadas peleas internas y mucho líder con los pies de barro. Habrá que esperar unos meses para conocer el final de esta historia.