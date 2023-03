Socialistas contra socialistas

Históricos socialistas se han reunido en Madrid para plantar cara a Pedro Sánchez, que se está cargando literalmente a un partido fundamental para la consolidación de la democracia española, con sus aciertos y errores, sus etapas claras y otras nada despejadas. Sánchez se ha convertido en un populista radical que, además, solo piensa en él, como no podía ser de otra manera.

No parece que estos veteranos socialistas que se han reunido vayan a tener fuerza para echarlo de la Moncloa o para que adelante las elecciones generales, pero al menos están dando la cara. Sánchez será un mentiroso, vanidoso y falso, pero aguanta como un martillo enterrado en manteca y al que intente moverle la silla se lo carga. Ha metido todo el forraje que ha querido en el Gobierno y ya estamos viendo que no tiene previsto deshacerse de ministros o ministras podemitas. Ni siquiera de inútiles como la ministra de Igualdad, que acabará la legislatura a pesar de la que está liando. Parece que le quedaban tres telediarios, pero no, está fuerte.

Según GAD3, las elecciones de mayo pueden suponer un desastre para el Partido Socialista y el acercamiento de Feijóo a la Moncloa. Anoche, el socialista Tomás Gómez dijo en El Cascabel que a Sánchez no le importaba mucho lo que pudiera pasar en las generales, porque tiene ya planes para su futuro. No quiere irse derrotado y humillado. Quiere ganar, volver a gobernar y luego irse dejando a una mujer en su puesto, que podría ser la domada Yolanda Díaz.

Algunos han apuntado hoy que dejaría en su puesto a Adriana Lastra, la que se negó a hablar sobre su vida laboral porque “no hablo de mi vida privada”, le aseguró a Cintora. Sería muy fuerte que le diera su cargo a la asturiana, pero la ha querido meter de ministra, según dicen, luego la valora. Cualquiera sabe qué hay en la cabecita de Pinocho. Lo cierto es que tiene en contra a muchos miembros de su partido porque han argumentado que ha cruzado demasiadas líneas rojas en asuntos tan delicados como el del acercamiento de los presos de ETA al País Vasco o sus pactos con los independentistas.