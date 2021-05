Sociedad Uña

Una de las cosas que me gusta hacer cuando tengo un rato de relax es cuidarme las manos. Me encanta darme un concienzudo masaje con aloe vera y luego continúo con las uñas: las limo, les echo crema, las pinto... Y al final del proceso, después de una larga jornada, te miras las manos y quedas encantada... Sí... un placer sencillo... Detalles que dan a tu cotidianidad algo de más brillo. Pues bien, ayer por la noche estaba inmersa en mi "ritual manicurero" cuando llegó el momento de la lima, no es fácil conseguir que queden todas iguales, a mí me suelen gustar ovaladas... Más de una vez me sucede que hay alguna "uña rebelde" que pareciera que se niega a amoldarse a la forma de la demás y se empeña en mantener su "desentonada silueta", ¡éstas siempre me dan más trabajo! pero también es cierto que me hacen reflexionar...

Solté la lima y me quedé mirando la "uña rebelde" con gracia... Creo que, en no pocas ocasiones, en la sociedad sucede algo similar... Y es algo que puede verse desde la infancia con el sistema de educación tendente a la estandarización que se ha mantenido durante años (afortunadamente, muchos educadores están trabajando para que esto cambie). Se ha tratado a los niños como a las uñas limadas, intentando que todos basaran su aprendizaje en el mero memorismo (que, por cierto, la memoria es importante, pero no es lo más importante) en los exámentes escritos, en el "tú no destaques", "pasa desapercibido", cuando lo bonito y lo excepcional del aprendizaje es que actúa como genuína catapulta de la esencia personal, esto es, el aprendizaje tiene que ser vivencia, descubrimiento, curiosidad... ¡Todo lo que te lleva a experimentar quien eres en realidad! El aprendizaje verdadero es el que alimenta tu potencial esencial y no el que lo castra... Porque si es castrante, no es aprendizaje, eso es un limado de uñas...

La estandarización está genial para la manicura (sería muy poco práctico tener cada uña de un tamaño y de una forma) pero la diversidad y la originalidad es lo deseable en la educación en toda construcción social porque de lo auténtico y de lo diverso surge la genialidad capaz de ver en un guisante todo un universo...

Si te gusta cuidarte, ¡disfruta de tu manicura! y si también te gusta cuidar, ¡no cometas la locura de intentar que todo el mundo se comporte igual!