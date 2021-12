Tal vez los políticos tengan que ponerse a trabajar, ¡Aleluya!

Los números no pueden ser mejores. A pesar de los posibles matices que se pueden ir descubriendo, los datos de la evolución del paro en España son muy buenos. Es verdad que tener algo más de tres millones de personas sin trabajo no es como para alegrarse, pero venimos de una situación nefasta y se ha logrado que, ahora, sea muy mala. Además, lo importante es la evolución y la tendencia que son estupendas.

Con esos datos en la mano, hay que preguntarse, incluso, si el INE está leyendo bien la realidad puesto que el desarrollo del PIB español no encaja con estos datos del paro; los datos del PIB deberían ser mucho mejores que los que se están presentando para justificar unos datos tan prometedores sobre empleo. No casan bien y en esto está todo inventado. Algo no está bien.

Los datos son especialmente buenos al tratarse de un mes (noviembre) que tradicionalmente arroja cifras malas de evolución. Lo que no sé es si a todos les van a gustar. Por ejemplo, podría ser que algún político pensara que, al final, va a trabajar todo el mundo y que le va a tocar a él ponerse a currar por no haber más mano de obra. Una verdadera tragedia para los que están acostumbrados a vivir del cuento.

Los datos son buenos. Incluso los contratos indefinidos van aumentando. Pero la precariedad sigue siendo la reina de la fiesta. Pobres políticos pensar que van a tener que trabajar y ganando una miseria. Pobrecitos cómo deben sufrir.

Si las cosas van bien hay que reconocerlo. Incluso hay que felicitar a un Gobierno mentiroso como es el de Pedro Sánchez si algo sale bien. Lo que ya no es tan seguro es que le vaya bien a Pedro Sánchez después de que Yolanda Díaz ponga en marcha su estrategia política. De momento, le ha dado un zurriagazo monumental al confesar que poco antes del 8M en el Gobierno de España ya se sabía lo que nos venía encima con el dichoso coronavirus. Yolanda Díaz quiere triunfar en esto de la política y lo quiere hacer a lo grande. Lo va a tener difícil con la prensa que se refiere a ella como ‘la ministra comunista’ como si esa fuera su única característica; y lo tendrá complicado con un presidente del Gobierno que sacará las uñas al verse amenazado. Veremos...