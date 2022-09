Tamara Falcó, Laura Escanes y Shakira: ¿Juntas para rodar un documental?

Es necesario, es lo mejor, es esencial, es un planazo, es el colmo del salseo patrio: hay que lograr que Laura Escanes y Tamara Falcó se conozcan esta misma semana y que, sin pérdida de tiempo, se forme un trío de salseo máximo incorporando a Shakira. ¿Se imaginan una cuenta de Instagram en la que nos mostrasen la peor cara de el de los festivales, del abuelo y del soy_millonario_y_más_tonto_que_un_botijo? ¿Se imaginan una conversación contando las miserias sexuales de estos tres? ¿Qué escándalo supondría saber que a uno le huele el aliento a pies, al otro los alerones a muerto y al otro los pies a aliento?

Tamara Falcó, Laura Escanes y Shakira, no pueden fallar a un país entero. Necesitamos tener un tema de conversación que nos dure tres o cuatro meses. La responsabilidad de estas tres mujeres es enorme y el peso que recae sobre ellas difícil de cuantificar. Solo una cuenta común en redes podría servir para saber de lo que estamos hablando. Yo ni me lo pensaba. Además, una de ellas reza el rosario cada tarde y eso es un valor añadido al que no todo el mundo puede acceder.

Propongo un documental sobre los tres romances. Detallistas aunque superficiales, con mucha estampita y poco verbo, con mucho reguetón porque ese no engaña (puede gustar o no, pero nunca falla y el mensaje es claro). Un documental en prime time de todas las cadenas y de forma simultánea. Y, a continuación, una tertulia de las buenas, de las que hacen época. Por ejemplo, compuesta por Eduardo Inda, Risto Mejide (por dinero y con la posibilidad de desarrollar su ego a todo desarrollar, este dice que sí a todo), Paco Marhuenda, Javier Negre, Carmen Lomana, Isabel Preysler y el rey emérito. Éxito seguro.

Necesitamos que estas tres mujeres formen un solo yo, que nos enseñen la realidad y no sucedáneos. Una idea maravillosa. De nada, queridas.

Por cierto, a ellos que alguien les encargue una redacción sobre lo que han hecho este verano. A mano y con un dibujo coloreado.