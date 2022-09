Tamara Falcó no se casará con Iñigo Onieva porque el sujeto no sabe escribir ni mentir

Prometí no escribir una palabra más sobre la boda de Tamara Falcó y el de los besos en las festivales de hace tres años. Y no lo haré. Voy a dedicar unas líneas a todo lo contrario. Porque la señora Falcó no se casará con Iñigo el de los besos fáciles o, al menos, no debería hacerlo por varios motivos.

Uno de ellos es porque este sujeto es laista. Su mensaje en redes así lo demuestra. Y un pijo que ha estudiado en un colegio de pago, en una universidad de pago y en un todo de pago, no puede tener faltas de ortografía. Si ha tirado el dinero de esa forma que será lo que haga con el de la marquesa de Griñón.

Otro motivo por el que este listo debe ir al cajón de los ‘braguetazos fallidos’ es por lo simple que es. No ha sabido excusarse, no tenía una coartada sabiendo que le venía encima un batacazo de escándalo. Mucho beso bailando, mucha empresa de no sé qué, y muy poca cintura, y muy pocos recursos, y muy poco de todo lo que no te da el dinero. Ser un pijo tarambana no te hace ser listo, ni siquiera astuto; y Tamara Falcó debe dar la espalda a semejante mostrenco. Ya vendrán tiempos mejores. Aspirantes a marqués hay debajo de las piedras. Por cierto, señora Falcó, que digo yo que soy divertido y no hablo como si me hubiera comido un polvorón pequeño, que podríamos quedar para tomar algo y ver si la cosa fluye.

Lo que debe hacer la señora Falcó es sacar ventaja a su novio infiel. Que le diga que sí a todo, que le bese con pasión, que le prometa el oro y el moro a ‘pijus magníficus’, que le obligue a llegar hasta el altar, y una vez allí, un par de minutos antes de comenzar la ceremonia anunciar públicamente que le parece un gilipollas y que la fiesta (sin él) comienza en diez minutos en un chiringuito de playa al que puede ir todo el mundo a bailar. Y, luego, nos tomamos algo y eso.

Cualquier otra cosa será un fracaso para esta mujer y para todos los indignados por lo que ha hecho Iñigo Onieva. A mí personalmente me da igual si se quieren, si se ponen los cuernos o lo que sea pero eso de escribir y publicar una nota que incluye ‘haberla hecho daño’, eso me mata. Por cierto, este tipo negó delante de ella haber besado a otra mujer y dice que a ese festival en el que besó a una señora diferente a su prometida va vestido siempre igual y que las fotos son de hace tres años. ¿Este, además de escribir con el culo, es tonto ¿no? Marquesa, que igual soy el recambio perfecto. De verdad.