Tamara Falcó sigue siendo la misma pija que hace una semana

Tamara Falcó sigue siendo una niña bien, sigue siendo eso que se conoce por el nombre de ‘pija’. Y creo que es una bendición que sea así y que esta criatura sea un personaje público.

Si ustedes piensan en lo que vemos en la televisión basura actualmente, tendrán en la mente los gritos, los insultos, las peleas y la mala baba. Eso es el producto de algo tan sencillo como que el mundo del corazón no es lo que vemos, ese mundo glamuroso se ha reservado el derecho a la intimidad y solo trata con medios muy concretos, con los que hacen las cosas con gusto y elegancia. La bazofia y la casquería está protagonizada por gente sin educación, con mal fondo y muy poca inteligencia. Eso convierte la aparición de Tamara Falcó en Sálvame en un soplo de aire fresco ya que contestó las preguntas de Jorge Javier Vázquez con educación, con máximo respeto y, creo yo, una intención clarísima que buscaba afianzar su propia imagen (de tonta no tiene un pelo). Frente al ataque burdo y estúpido de un presentador que acumula un buen número de seguidores pisoteando el barro de la mediocridad, palabras de seda. De pija total.

Las lecciones de buen gusto y de educación exquisita solo las pueden dar las personas formadas y acostumbradas a mirar la realidad desde la perspectiva contraria al feísmo y a la zafiedad. Las lecciones, como la que ha dado Tamara Falcó, nos reconcilian con esas personas que nos parecen tan ‘pijas’ (en el sentido más peyorativo posible) y deberían hacernos pensar sobre lo que significa ser pobre y educado y exquisito en el trato o ser un imbécil con dinero a espuertas. Tener dinero no te hace mejor. No tener dinero no te hace mejor. No claudicar ante la finura, las buenas formas y la buena educación, es imposible.