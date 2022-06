¿Tiene el gobierno un pozo sin fondo?

¿Tendrá el gobierno un pozo sin fondo repleto de euros? ¿O el secreto de la multiplicación de los panes y los peces? Es que como va repartiendo dinero a diestro y siniestro da la impresión de que disfruta de una alcancía que cría dinero. Sin embargo, estamos en la ruina, nuestra deuda pública es de casi el 125% del PIB, ¿cuándo se va a pagar eso? Nunca. ¿Cuántas generaciones harían falta para liquidar esa deuda? Ni lo sé.

Ya no hace falta acometer una revolución marxista-leninista para implantar un borrón y cuenta nueva. Ni la izquierda más a la izquierda habla de eso. No se lo permitirían como el poder no permitió ninguna revolución comunista en la Historia, lo que pasa es que la resistencia del poder ancestral a algunas de esas revoluciones no se tradujo en un fracaso de las mismas, salieron adelante en Rusia, China, Cuba... Y luego se hundieron ellas solitas o, mejor dicho, entre todos las mataron y el humano corrupto que se había saltado hasta las leyes evolutivas de Marx acabó con el cuadro, fue una experiencia coyuntural con una duración máxima de 70 años o menos.

Ya no predica la izquierda revolución alguna, bastaría con administrar bien lo que tenemos, eliminar muchos gastos innecesarios, trabajar, esforzarse, producir y exportar mucho más. Sin embargo, la izquierda ha decidido dejar la revolución y la famosa liberación sólo para los papeles y las declaraciones, prefiere agarrar dinero del pozo sin fondo que se ha imaginado y, en efecto, que inventen otros y que otros acometan revoluciones que las hay, pero corren por cuenta del poshumanismo y del transhumanismo capitalistas.

La izquierda actual se ha sumado al mensaje cristiano de la igualdad y la solidaridad pero eso es religión, no ideología ni política. Ha escogido el camino más corto y fácil para desarrollar un falso activismo y agarrar votos cómodamente. Entonces ha echado mano de la alcancía pública y al verla vacía y con telarañas se cree que la UE y el BCE son sus primos Zumosol. Y los impuestos también lo son. Pero si no se consume por la inflación y hay que consumir para que esto marche, ¿por qué desean aumentar los impuestos? Para ganar dinero con el que seguir con las obras de caridad que desarrollan gracias a la UE y el BCE. En realidad es una compra de votos y buenos deseos de una ideología que ya es fe, no razón, curiosamente la razón la aplica más la derecha que esta izquierda meapilas sin santos ni altares pero sí proyectora de una ideología engañabobos convertida en creencia mística con sus ortodoxos sacerdotes fundamentalistas y todo.

Pero todo tiene un límite, el BCE se ha cansado de prestar dinero que sabe que no se lo van a devolver y los países que más donan a las arcas de la UE también se cansan de apoquinar. La UE es o era un buen negocio para Alemania y una forma de consolidar vagancias en otras zonas de la UE. De todas formas, por la crisis de 2007-2008 sabemos que el BCE es un mero servidor de la banca privada europea que es la que al final concede los préstamos a un interés bastante más elevado de lo que lo haría una banca pública que se entendiera directamente con los estados. El caso es que gran parte del dinero que el gobierno agarra del pozo que cree sin fondo, procede de inversores y prestamistas privados, miren por donde la izquierda, que tanto tiene contra lo privado, agarra dinero de los ricos para dárselo a los llamados vulnerables, es decir, el gobierno de izquierdas sólo predica, no genera dinero sino que lo agarra de unos compradores de deuda a los que tendrán que dar cuentas tarde o temprano y encima son, en el fondo, los dueños de España. Pero eso a mucha gente qué le importa, lo relevante es que le pongan dinero en la mano y punto.