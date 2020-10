Nunca me han interesado mucho los niños cantaores, aunque he de reconocer que alguno sí me interesó en su momento. Y los padres menos aún. Alguna vez he visto Tierra de talento, el programa de Canal Sur Televisión, y me he fijado sobre todo en la cara de José Mercé cuando ve cada semana que casi todos los que van a cantar copian a Morente o Camarón. Es solo una observación pero me da pie a decir algunas cosas, creo que necesarias, sobre el cante actual o sobre el flamenco en general. Mercé es una gran figura del cante y un excelente artista, pero los jóvenes no siguen su línea. No digo escuela porque no la tiene, es solo un destacado representante de la escuela jerezana y en su momento se basó mucho en Camarón para coger su sitio una vez desaparecido. Me gusta más cuando se acuerda del Barrio de Santiago y de su tío Manuel Soto Monge El Sordera, de los más grandes de Jerez si de lo que hablamos es de cante por derecho. Digo esto porque hay mucha confusión en el flamenco actual y hay tantos genios que se estorban ya entre ellos. En la pasada Bienal han sido descubiertos unos cuantos, y algún que otro “maestro de maestros”. Hablemos claro de una vez por todas. ¿Quién canta por José Mercé o Miguel Poveda? Son dos grandes profesionales, pero no son seguidos por los jóvenes a la hora de elegir una línea de cante, como son buscados Antonio Mairena, Manolo Caracol, Lebrijano, Morente o Camarón. Ellos crearon escuela y por eso son inmortales. La verdad es que me da cierto apuro ver la cara que pone el maestro Mercé cuando ve a los chiquillos cantando al estilo de Morente o Camarón y no al suyo. Y es que no es fácil ser un creador en el cante jondo, que son los que crean tendencia y se convierten en referencia para los jóvenes. Recuerdo que un día le preguntaron a José Mercé por la capacidad creadora de Enrique Morente, y respondió: “Si Morente es un creador, lo somos todos”. No, maestro. Todos no sois creadores, como no todos los tenistas son Rafa Nadal. Y no pasa nada. Ser un gran intérprete del cante es muy importante, porque hay un magnífico legado que hay que interpretar. Cantar bien una soleá de Mercedes la Sarneta o una malagueña de la Trini de Málaga es algo estupendo y necesario. Tanto como que haya pianistas que sean capaces de interpretar fielmente una pieza clásica de Chopin. No me gustan mucho estos concursos de niños porque a veces los equivocan y para uno que salga lanzado, quince o veinte saborean la amarga hiel de la frustración. Que esté como miembro del jurado José Mercé, vale. Pero es que a veces veo a personas que no saben ni dónde tienen la cabeza y se atreven a decirle a un niño de 12 años cuáles son sus defectos. No me refiero necesariamente a Tierra de talento, espacio que apenas veo, sino a otros concursos televisivos. Un día vi a la gran Paz Padilla decirle a un flamenquito que bordaba a Camarón y había calcado a Turronero.