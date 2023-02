Tontos discontinuos

Todos los gobiernos nos toman por tontos, pero el actual es que de verdad cree que lo somos. España tiene muchos parados, somos el país con más desempleados de la Comunidad Europea, y un paro juvenil escandaloso. Pues cada vez que el propio Gobierno da datos sobre el paro sale Yoli la Modelitos invitándonos a una barbacoa dominguera para celebrar que son la repera, y no son datos como para celebrar nada. Si un trabajador tiene un contrato indefinido de una hora diaria, ¿es un parado el resto del día o no lo es?

Lo que sí es seguro es que un fijo discontinuo, que cobra el desempleo cuando no trabaja, es un parado sí o sí. Pues no, no contabiliza como desempleado y, claro, las cifras bajan en más o menos medio millón de personas. O sea, que si oficialmente hay 3.024.000 parados, añadan medio millón más. Si se mantiene la desaceleración del empleo del último trimestre es muy probable que lleguemos a cuatro millones antes de que asome el verano. Y si ya es una vergüenza tener el doble de paro que la media de la Comunidad Europea, díganme cómo lo deberíamos de calificar en junio.

España es un país tradicionalmente de parados, de muchos desempleados, y, por consiguiente, de ayudas por desempleo. Ningún gobierno va a cambiar esta realidad y si tenemos que aceptarlo, que al menos no lo utilicen electoralmente, como ocurre siempre. Se maquillan las cifras del paro como se manipulan las encuestas desde el propio Gobierno, por mantenerse en el poder. Bastante desgraciados se sienten ya los que no trabajan y tienen que sobrevivir de milagro, para que encima se juegue con ellos de una manera tan miserable.

Lo de fijos discontinuos es una tomadura de pelo. Lo era en 1985, que ya existía esta figura, pero es que trabajar dos meses al año y cobrar el paro el resto, es una ruina para el trabajador y para el país. Y encima cuenta como un trabajador fijo y no como un parado. Los gobiernos no crean empleo, solo público. España ha creado cientos de miles de puestos de trabajo públicos en los últimos tres años, y, aunque se ha batido un récord en 2022, se batirá otro este año. El empleo de calidad, el que levanta un país, lo crean las empresas, que son las responsables de la productividad.

Como estamos viendo estos días, algunos ministros populistas van a por las empresas que tienen decenas de millones de empleados, como Mercadona. A veces parece que quieren millones de parados, sobre todo los gobiernos de izquierdas. Un parado es un ciudadano que necesita ayuda pública y que vota. Y como vota, interesa mucho. Si no tuviera necesidades no pediría ayuda pública y, por tanto, sería menos plegable. Tenga a su perro siempre hambriento y será más disciplinado de lo normal. Un tonto discontinuo.