Transformando el NO en ON

Cada día procuro sacar algún aprendizaje constructivo dentro de la situación tan difícil que estamos viviendo, pues esas lecciones positivas funcionan a modo de esencial nutriente (para el cuerpo, el alma y la mente), nutriente que posibilita que sigamos en pie para dar el siguiente paso. Mi descubrimiento de esta semana es la necesaria conversión del NO en ON, esta perla la extraje de la película Michelle y Obama que cuenta como el que sería Presidente de los EEUU conoció a su mujer en el verano de 1989. Hay una escena que me llamó especialmente la atención, cuando Obama lleva a Michelle a una reunión de su comunidad en la que los vecinos expresan sus quejas ante la aparente imposibilidad de conseguir un centro comunitario; entonces, Barack toma la palabra e invita a sus amigos a transformar el NO en ON, es decir, en cambiar el modo apagado (la negativa) por el modo encendido (el "on", la energía de la acción que ayuda a cambiar las cosas).

El orden de los factores...

¡Me encantó aquello de metamorfosear el NO por el ON! Si te fijas, es la misma palabra pero al revés, y es que, en muchas ocasiones, el orden de los factores sí que altera el producto... Es la misma palabra pero escrita y leída de otra manera, a veces es justamente eso lo que nos hace falta, una nueva lectura de la situación... Una cosa son las circunstancias y otra lo que tú decides hacer con ellas (por más duras o adversas que sean), es lo que me gusta denominar como "AMO": Actitud MOlderadora, de tal forma que, al aplicarla, te conviertes en el genuíno "AMO" de tu ahora. Si te fijas bien, este "AMO" también coincide con la primera persona del verbo amar y es que esto de moldear la realidad tiene mucho que ver con el amor propio y ajeno, pues si hay un poder transfomador, ese que no tiene freno y te lleva desde lo más profundo a la cima es la autoestima.

Momentos ON

Estos días están repletos de consejos responsables que, por supuesto, debemos escuchar: "No salgas de casa", "no olvides lavarte las manos", "no es momento para ir de visita", pero de tanto escuchar ese "no" podríamos llegar a interiorizar cierto rol de víctima al creer que "no" podemos hacer nada ante la realidad que nos ha tocado vivir y sí, sí que podemos actuar. Tenemos el deber y el derecho moral de hacer(nos) la realidad lo más agradable posible. Una vez que has escuchado y tomado la debida nota de los "no", comienza a focalizarte en tus momentos "on", compuestos de todo aquello que te enciende, que te llena, de todo lo que hace que el esfuerzo, efectivamente, merezca la pena... Aquello que no te frena, aquello que perdura más que el eco de las sirenas... Esos momentos "on" son los que activan mente y corazón y te llevan a ver el sol incluso en medio del más espeso nubarrón, porque sí, incluso en mitad de la tormenta eres capaz de encontrar ese algo que te alienta...