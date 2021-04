Trombos y transmisión por el aire

Dos textos periodísticos de los buenos, de los que nos muestran el periodismo auténtico que tenemos en el presente y que le dan a esta profesión dignidad y prestigio frente a esas informaciones banales para entretenerse a las que llaman periodismo, han aparecido recientemente para hablarnos en profundidad de los trombos y la transmisión por el aire del virus del covid.

Uno lo ha publicado la web SINC, está firmado por Sergio Ferrer y se llama “El lazo se estrecha alrededor de los trombos asociados a las vacunas de Oxford y Janssen” . Estas son sus ideas centrales:

1.Los cuadros de trombos son infrecuentes y si se producen son tratables. 2. Su nombre: cuadros de trombosis (aparición de coágulos sanguíneos) y trombocitopenia (niveles bajos de plaquetas en sangre). Su nombre provisional: “Trombocitopenia trombótica inmune inducida por vacunas”. 3. Las causas apuntan a los adenovirus modificados en los que se basa el suero de AstraZeneca, así como el de Janssen/Johnson & Johnson, CanSino y Sputnik V. 4. Pierden relevancia las hipótesis que apuntan a que estas reacciones tuvieran lugar en personas que habían sido infectadas por el SARS-CoV-2 previamente. O, todavía peor, que fueran debidas a reacciones cruzadas entre los anticuerpos generados por la vacuna y las plaquetas. 5. La trombocitopenia inducida por heparina (TIH) consiste en “un descenso brusco de plaquetas, tras su activación, en algunos pacientes que reciben el anticoagulante heparina”. 6. Le ocurre a “un 0,1% o menos” de los vacunados. 7. Un mecanismo desconocido de la interacción entre la AstraZeneca y nuestro cuerpo genera anticuerpos y se produce una activación de las plaquetas, trombocitopenia y trombosis. 8. Todas las trombosis que aparecen tras la vacuna han sido venosas, mientras que entre las inducidas por heparina también hay arteriales, que son las importantes”.

El otro artículo lo firma José Pichel en El Confidencial . Se llama “La transmisión por el aire explica gran parte de la pandemia: por qué la OMS no lo acepta”. Según diversas pruebas abrumadoras, se impone como transmisión clave del virus el contagio por el aire. 1. La mayoría de los expertos tiene claro que la clave está en los aerosoles: gotas tan diminutas que quedan flotando en el aire, como si fuera humo. De ahí viene la preocupación por los espacios interiores y la necesidad de ventilar. 2. Los eventos de supercontagio (en los que una sola persona infecta a decenas en recintos cerrados), solo se pueden explicar por los aerosoles. 3. La 'transmisión silenciosa' (asintomática o presintomática) sería otra prueba de esta forma de contagio, así como el hecho de que se han documentado infecciones en personas que contaban con equipos de protección frente a las gotas, pero no frente a los aerosoles. 4. Los estudios más avanzados dejan claro que el SARS-CoV-2 es viable en el aire durante horas. Además, se ha encontrado en filtros de aire, algunos en hospitales. Asimismo, se ha comprobado la transmisión aérea en estudios con animales enjaulados: separados en jaulas diferentes y conectados por un conducto de aire, la única explicación posible a la infección de los no contagiados era la transmisión del virus por aerosoles. 5. Aunque los expertos no desprecian el lavado de manos o la limpieza de superficies, consideran que el mensaje debe ser claro: nos contagiamos cuando inhalamos los aerosoles de una persona infectada que disemina el virus cuando habla, grita, canta o estornuda. Por eso, las principales medidas deben ser la ventilación, la filtración del aire, reducir la estancia en interiores y usar mascarilla. Dos personas que se cruzan por la calle es muy difícil que se contagien, pero dos personas hablando cara a cara deberían usar mascarilla. 6. "Mejorar la ventilación interior y la calidad del aire, especialmente en los entornos sanitarios, laborales y educativos, nos ayudará a todos a mantenernos seguros, ahora y en el futuro", porque es posible que el coronavirus se convierta en estacional y haya que seguir protegiendo a las personas no vacunadas.

7. “La vía de transmisión fundamental es la respiratoria, que puede ir por aerosoles o por gotas cercanas. Es difícil decir cuál es la más importante, porque si estás cerca de alguien, estás expuesto a las dos cosas. En eventos de supercontagio, es evidente que los aerosoles son la clave. Sin embargo, el contacto cercano en las familias también puede tener un peso importante y producirse por gotas”. En cualquier caso, “que supongan el 50% o el 80% nos da igual, porque hay que hacer lo mismo, controlar la transmisión cercana y la transmisión por aerosoles”. Y en ese aspecto, fallamos como sociedad, porque seguimos haciendo muchas cosas mal en la vida diaria. “Si entramos en un bar, hay alfombrillas para los pies que no sirven para nada, te ponen jabón en la entrada y te limpian la silla. Sin embargo, no hacemos lo único importante, que es tener abiertas puertas y ventanas para que haya ventilación cruzada”. 8. “Les hemos hecho pasar frío a los niños en los colegios, así que no ocurre nada porque nosotros lo pasemos en el bar; el virus se mantiene en los aerosoles, por lo que puedes contagiar no solo al que tienes enfrente, sino a quien está en la otra esquina”. 9. Incluso cuando tengamos mucha gente vacunada, habrá brotes y tendrán que ver con los aerosoles”. 10. Las decisiones de la OMS no siempre tienen que ver con la ciencia, sino con cuestiones sociales y económicas tan variopintas a lo largo y ancho del mundo que “a veces da mensajes confusos”.