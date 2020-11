Trump puede ganar las elecciones. 2020 puede ir a peor

Quedan menos de dos meses para que el año 2020 acabe. Y cada día que pasa parece que las cosas no pueden ir a peor aunque siempre es una sensación falsa. En este momento, Donald Trump podría renovar el cargo de presidente de los Estados Unidos de América durante otros cuatro años más. Todavía existen posibilidades importantes. Por tanto, 2020 podría ser mucho peor todavía de lo que ha sido hasta ahora.

Trump ha negado la importancia de la pandemia y la gestión que ha realizado durante estos meses ha ido de la ignorancia a la idiotez, de quitar importancia a los más de 9.000.000 de muertos o a los más de 1.000 muertos diarios a quitarse la mascarilla para hacer la gracia o recomendar beber lejía. Lo cierto es que en Estados Unidos sumarán 300.000 muertos muy pronto.

Trump ha apeado a su país de la lucha contra el cambio climático. Trump destroza relaciones internacionales y las economías tiemblan cuando decide proteger los intereses de su país, una protección bastante relativa y cortoplacista a más no poder. Trump desprecia la vida humana y mira a los pobres con desdén, desde una falsa superioridad que cree que le aporta el dinero.

Y Trump, como todos nosotros, es lo que dice. Sí, somos esclavos de las perlas que vamos dejando. Algunos, como él, en forma de titular en medios de comunicación de todo el mundo. Algunas de las cosas que ha dicho durante su mandato son nauseabundas, racistas, xenófobas, machistas, propias de un ignorante y muy estúpidas. Estas cuatro son muy relevantes y trazan con mucha exactitud un dibujo de lo que es este sujeto:

«Podría disparar a gente en la Quinta Avenida y no perdería votos».

«Restablecería el ahogamiento simulado para los sospechosos de terrorismo».

«Cuando eres una estrella puedes hacer cualquier cosa. Agarrarlas por el coño, lo que quieras».

«Este es un país en el que hablamos inglés, no español».

Pues este tipo podría volver a sentarse en el despacho de la Casa Blanca reservado para el presidente del país. De momento, como no tiene claro el resultado, se ha declarado vencedor de las elecciones y dice que no aceptará los resultados porque todo ha sido una farsa. No sé hasta dónde será capaz de llegar con este numerito y si está dispuesto a que la gente dispare en las calles contra los que no piensan como ellos. Y me asalta una duda: Si, finalmente, gana las elecciones ¿seguirá manteniendo que todo ha estado manipulado y que los resultados no son fiables? Pienso en unas elecciones amañadas en Estados Unidos y se me cae el alma a los pies. Menos mal que el que lo dice es un loco muy peligroso aunque loco al fin y al cabo.

Es una pena que estemos en manos de locos y forajidos y que les sigamos haciendo el juego. Somos más tontos que pichote. Todos. Mires donde mires cuecen habas.