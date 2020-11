Un combate de 6 meses

Este maldito virus que nos golpea día a día sin piedad, nos esta dejando groguis en este cuadrilátero de la vida, pero no podemos ni debemos permitirnos el K.O técnico. Esta campana que puede parar el combate y que es la vacuna anti-COVID, no llegará al menos en 6 meses y ya llevamos mucho tiempo sufriendo, por tanto, debemos y tenemos que aguantar este último plazo como sea, cueste lo que cueste y aquí, debemos estar todos. El primero el gobierno a pesar de la inacción de los primeros meses del año, es el primer responsable de esta situación y el que debe dar soluciones a los muchos problemas que estamos viviendo. El tiene los recursos, los medios y la responsabilidad . Esta mal llamada ola, que realmente es una tempestad, está golpeando muy duramente el tejido empresarial y especialmente el sector servicios-turismo, hostelería , comercio, cultura, ocio y espectáculos. Este gobierno, en lugar de plantear que el castellano no sea lengua vehicular en la enseñanza y otras anormalidades más, debe centrar todos sus esfuerzos y capacidades junto con la oposición, Comunidades Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos y las propuestas de las distintas asociaciones Empresariales -CEOE, ATA, CEPYME, CEA, etc- deben centrar y resolver esta grave y compleja situación. Deben focalizar todos sus esfuerzos en dos líneas básicas: el tejido empresarial y en el consumo. Ante estas situaciones extraordinarias, se deben aplicar soluciones extraordinarias durante, al menos, este periodo de 6 meses. Estas soluciones pasan por tomar decisiones absolutamente excepcionales y temporales como pueden ser: Ayudas económicas directas al comercio, por no aplazar el pago de tasas e impuestos 3 meses sino por condonarlos, pasa por suspender las cuotas de autónomos manteniendo sus prestaciones y no por subirlas, pasa por la ampliación del periodo de carencia en los préstamos ICO por dos años en lugar de empezar a amortizar en diciembre, pasa porque en este periodo crítico de 6 meses, las compañías eléctricas, gasistas y suministradoras de agua no emitan sus recibos , pasa porque las ayudas de los ERTES se canalicen a través de las empresas en lugar de hacerlo directamente al trabajador, pasan por potenciar el consumo con ayudas a las familias con 300 euros por hijo como hacen los alemanes, pasa por anular el IVA en bienes duraderos, pasa por rebajar este impuesto en otros productos de primera necesidad en lugar de incrementarlos, pasa porque los bancos no sean «ventanillas» del ICO sino que den respuesta y pueden darla, a todas las situaciones de los particulares y empresas y por supuesto campañas permanentes en prensa, radio y televisión, de los graves efectos que produce la pandemia en nuestra sociedad; pasa en definitiva, por mantener viva toda la actividad empresarial, especialmente los sectores dinamizadores de empleo. Estoy seguro que nuestros empresarios darán respuesta a todas estas incertidumbres originadas por el COVID-19, pero si no hay planes ni actuaciones contundentes y extraordinarias, caeremos en el pesimismo y la desilusión y esto además de contagioso puede ser la puntilla para nuestra ya maltrecha economía. El futuro es siempre incierto pero esta incertidumbre hay que convertirla en oportunidad . No se quien dijo «nosotros no podemos cambiar la crisis, pero si elegir la reacción ante ella» y en esto debemos estar TODOS JUNTOS.