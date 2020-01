Un insulto a la inteligencia

Lo malo no son las decisiones equivocadas del Gobierno, sino cómo nos quieren hacer ver luego a los ciudadanos que no son errores y a los tertulianos del perol defendiéndolas por la cuenta que les trae. Me refiero a la equívoca decisión de haber nombrado Fiscal General del Estado a Dolores Delgado, exministra de Justicia y diputada con el Partido Socialista, luego era la persona menos indicada para el cargo y no porque no reuniera méritos para ello, que ese no es el debate –Sánchez ha querido que lo sea, pero no lo es–, sino porque era ya una jueza señalada políticamente y, por tanto, un nombramiento polémico de antemano, que a lo mejor era lo que se buscaba para desviar la atención de los ciudadanos y los medios sobre otras cosas, como, por ejemplo, la formación del propio Gobierno y la manera en la que se ha llevado a cabo, pactando con Unidas Podemos y con el apoyo de Esquerra y Bildu a pesar de que Sánchez dijo siempre que no lo iba a hacer.

Pero tenemos que estar tranquilos porque el presidente le ha pedido a Dolores Delgado –Lola en las cloacas del Estado, según Villarejo–, que sea independiente, lo que es de risa porque ha pasado de ser ministra de Justicia a Fiscal General del Estado sin tomarse siquiera unas vacaciones, como se suele hacer antes de abrir una buena y generosa puerta giratoria para recolocar a algún exministro. Te vas un tiempo a una playa caribeña y luego te metemos en una gran empresa para que no pierdas poderío económico. Es la primera vez que ocurre esto desde la llegada de la democracia. Que un ministro –ministra, en este caso–, suelte la cartera ministerial y en tres días sea colocado en un cargo de tamaña importancia y responsabilidad para el país. Pocos días después de haber participado en mítines pidiendo el voto para el candidato del Partido Socialista la nombran nada menos que Fiscal General del Estado y se supone que tiene que actuar con imparcialidad y ser independiente, sin que pueda recibir instrucciones, órdenes del Gobierno ni ningún otro órgano administrativo o judicial.

Hay que ser muy primavera para pensar que esto va a ser así, pero ciertos medios y tertulianos apuestan por ello porque, según dicen, Dolores Delgado era la mejor para el puesto y su condición de socialista no ha tenido nada que ver a la hora del controvertible nombramiento. Está claro que todos los jueces tienen sus ideales y que suelen favorecer al Gobierno que los premia con un buen cargo. Pero este caso es sangrante, un claro y descarado ejemplo de querer controlar la Justicia ante los casos judiciales tan importantes que hay pendientes en nuestro país, algunos de ellos relacionados con los apoyos que recibió Sánchez para sacar adelante la investidura. Y da verdadera vergüenza que determinados politólogos e importantes medios de comunicación no paren de decir que Lola Delgado era la mejor para el cargo, siguiendo, sin duda, las indicaciones del presidente del Gobierno.