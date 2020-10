No soy amigo del despilfarro, ni de la ostentación. Creo que los políticos deben ser especialmente cuidadosos con el dinero público y que nunca nadie puede hacer uso de los recursos públicos como si fueran suyos.

Pero creo que la mejor forma de evitar corrupciones o malversaciones es pagar bien a los políticos. Porque, además, la importancia de lo que hacen no es menor en algunos casos y esa responsabilidad, si se paga y muy bien en la empresa privada, no hay razón para no hacerlo en las Administraciones públicas.

El presidente de una diputación es algo así como el alcalde de los alcaldes. Y ya les digo yo que hacen miles y miles de kilómetros al año a lo largo y ancho de la provincia. Van de pueblo en pueblo comprobando qué necesitan, hablando con los ciudadanos para atender sus peticiones, comprobando que las obras programadas avanzan al ritmo que corresponde o inaugurando esto o aquello. Están mucho tiempo en la carretera. Y por esta razón deben tener un vehículo adecuado. Que la Diputación de Huelva ponga a disposición de su presidente un Tesla Model 3 Performace AWD no es nada criticable. Supone pagar un renting de 2.000 euros al mes durante cuatro años, ahorrar un importe alto en combustible y contaminar menos. Y parece normal que un político de esta importancia, que hace tantos kilómetros al año, viaje con cierta comodidad. No estamos hablando de mariscadas a costa del contribuyente o de gastos desorbitados que no se pueden justificar de ninguna de las maneras.

Ignacio Caraballo, presidente de la Diputación de Huelva, es un hombre trabajador, implicado con los onubenses, discreto y austero. Debemos entender que hacer política no puede convertirse en un trabajo imposible. Y no puede criticarse cualquier cosa o cualquier gasto. Solo es criticable lo que signifique un abuso injustificable. Por todo ello, no entiendo tanto revuelo con el coche de la Diputación de Huelva.