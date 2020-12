¿Una Bienal cada día?

La Asociación Sevillana de Empresas Turísticas (ASET) ha celebrado un encuentro -¿de expertos?- en la Taberna el Alabardero para tratar sobre El futuro del flamenco en Sevilla, y la directora del Área de Cultura del Ayuntamiento, Isabel Ojeda, dijo que “hay que hacer una Bienal diaria, en vez de cada dos años”. Ya no sería Bienal, sino Dial, y esa cadena ya existe. ¿Pero cómo van a hacer una Bienal diaria si la organizan cada dos años y está lista de papeles? Ya no tiene ni director, que lo tienen hasta las peñas. En una peña de un pueblo de Sevilla han creado la figura del director de Barra. Pero el que ha estado sembrado es el querido compañero Ildefonso Bergara, de Radio Sevilla, que habló del “buen estado del que goza el flamenco en todos los campos en los que está presente: la investigación, lo social y lo antropológico. ¿La investigación goza de buen estado, sin becas, sin ayudas públicas y sin apoyo de las instituciones? No sé a qué investigación se refirió Ildefonso.

En el Ayuntamiento deberían empezar por encargar libro sobre la historia del flamenco en Sevilla. Vienen cada año decenas de miles de personas a disfrutar de este arte tan nuestro y no pueden comprar un libro serio para saber sobre los cafés cantantes, los barrios flamencos, los principales artistas, etc. Tampoco hay un museo ni un centro de documentación del flamenco. Ayuden a las peñas, en vez de cerrarlas, como pasó con Torres Macarena hace unos años. Creen una escuela municipal de cante, baile y toque. Editen una guía para que los interesados puedan saber dónde estuvieron los cafés del Burrero y Silverio, la academia del Maestro Otero, los salones de baile de los de la Barrera, la academia de Ángel Pericet, La Europa, el Ideal Concert o la academia de guitarra de Paco el Barbero. Hagan el callejero flamenco de la ciudad para que sepan qué hubo en calles como Amor de Dios, Trajano, Alameda de Hércules, Tarifa, Morgado, Feria, Pagés del Corro, Torrijiano...

Sevilla fue hace más de un siglo la Meca del Flamenco, cuando todos los grandes artistas de las tres facetas (cante, baile y toque) se afincaron aquí y entre todos crearon la llamada Escuela sevillana. No había calle del casco antiguo, desde la Plaza Nueva hasta la Alameda, donde no viviera una figura de este arte venida de Málaga, Jerez o Cádiz. Artistas como el Raspao y la Mejorana, Paco el Sanluqueño y Paco el Barbero, el Canario y el Perote, la Parrala y Manolo de Huelva, la Malena y la Macarrona, las Coquineras del Puerto, Paco la Luz y Frijones, los Ortega de Cádiz, Isabel Santos Giménez y Concha la Carbonera. Quieren vender Sevilla, su historia flamenca, y no han hecho nunca nada, solamente crear la Bienal para llenar teatros y hoteles. De eso hace ya cuarenta años. Y quieren hacer ahora una Bienal diaria, como el que hace churros en la Macarena. Salven primero los tablaos, y luego a ver qué locura se nos ocurre.