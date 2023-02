Una Cuaresma para la reflexión

La ceremonia de imposición de la ceniza este pasado miércoles encierra todo el significado del ciclo cuaresmal que comienza. Cuarenta días para la reflexión y para el análisis de un tiempo que termina y una nueva vida que comienza con la fuerza y el impulso de la Resurrección del Señor. Comienza un tiempo de limpieza, de depuración de lo que se ha adherido durante el año y estorba en el alma y en el cuerpo, de conversión en cenizas claramente. Un tiempo para reflexión es pues imprescindible. La Cuaresma invita al ensimismamiento, al recorrido por los senderos del interior, por los recovecos de las contradicciones y las deslealtades, por los laberintos de una escena pública llena de ambiciones y despropósitos.

Estas seis semanas de reflexión y purificación no tendría sentido alguno de no estar inspiradas por la esperanza de una vida mejor, más rica, más profunda y comprometida en el desarrollo de la vida interior y en consecuencia en nuestra vida en comunidad, en una sociedad tan necesitada de compromiso y superación. No son buenos los tiempos públicos que vivimos pero en el ejemplo y en el esfuerzo del cristiano comprometido está la nueva vida que preconiza la Resurrección del Señor. En la oración, en la mirada del corazón a las Alturas, siempre aparece la Luz.