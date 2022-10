Una guerra nuclear que no le importa a nadie

No hace mucho tiempo, si amenazaba una guerra o cualquier otra cosa que pusiera en peligro la vida de las personas, la gente rezaba abarrotando los templos, se cantaba en grupos numerosos en las plazas de pueblos y ciudades, las preocupaciones eran máximas. No hace mucho que esto ocurría. Sin embargo, hoy, cuando la escalada bélica en Ucrania se sitúa en niveles más que preocupantes, cuando la amenaza nuclear es palpable, cuando todo está a punto de saltar por los aires; ni oraciones, ni cánticos, ni preocupaciones extremas. Parece que lo que nos importa es lo que sucede en los dos metros cuadrados que ocupamos.

Seguramente, si preguntásemos al personal sobre lo que le preocupa o le interesa que esté relacionado con la guerra de Putin, comprobaríamos que unos se estarían quejando por no poder disfrutar de sus pensiones después de estar toda una vida trabajando, otros tendrían el consuelo de no tener que pagar la dichosa hipoteca o cosas tan peregrinas como esas y absurdas a más no poder. Las sociedades actuales manejan tal cantidad de información que se vive dentro de una ola gigantesca que no deja discriminar lo importante de lo superfluo. Escuchamos con la misma atención un tema de Rosalía o la noticia del fin del mundo. Por supuesto, la atención es fingida puesto que nos importa todo un bledo.

Estamos ante una crisis monumental en la que la desinformación nos convierte en muñecos inservibles y dependientes (Putin es un loco, vale, pero ¿nadie va a contarnos los intereses de los americanos en este conflicto? ¿Quién fomenta que Ucrania insista en seguir guerreando y que el conflicto vaya a más y a peor sin remedio?). Nos tragamos todo lo que nos dicen y no entendemos nada de nada. Y, tal vez, estamos a punto de desaparecer de la faz de la Tierra.

Todo muy bien; nos está quedando un fin del mundo maravilloso.