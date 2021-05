Una serie para el predicador Antonio Manuel

Hace solo algunos meses que sé de la existencia de Antonio Manuel Rodríguez, autor del libro Arqueología de lo jondo (Almuzara, 1918), que será la base para una nueva serie de televisión de Canal Sur, que promete ser un nuevo pestiño. Nada menos que de cuatro capítulos. He visto algunas conferencias de este señor a través de internet y se me parece a esos vendedores ambulantes que vemos en las películas del oeste vendiendo jarabes para recuperar el pelo perdido o a esos otros que vendían mantas moras por los pueblos.

En Canal Sur no han mostrado jamás interés alguno por las nuevas investigaciones del flamenco, pero ahora han comprado la descabellada idea de esta serie basada en un libro sin rigor alguno, el mismo que tendrá la serie porque por lo que le he escuchado, Antonio Manuel es un encantador de serpientes que no sabe de la misa la mitad. En una de sus populosas conferencias, por poner un ejemplo de su ignorancia, dijo que a la Niña de los Peines la llamaban así porque “llevaba peinecillos en el pelo”, lo cual es absolutamente mentira.

El apodo fue porque aprendió de niña unos tangos en la Alameda de Hércules, de un vendedor de peines ambulante del pueblo de Pilas que cantaba la siguiente copla:

Péinate tú con mis peines,

que mis peines son de canela.

La gachí que con mis peines se peinare,

canela fina se lleva.

Cuando debutó en Madrid, en el Café del Brillante, con solo 11 años, cantó esa letra por tangos y fue allí donde le pusieron la Niña de los Peines. Es solo un ejemplo, pero si oyeran alguna de las conferencias que hay de él en internet, si tienen alguna idea del origen del flamenco se llevarían las manos a la cabeza. Utiliza teorías ya caducas que nadie tiene en cuenta por muy bien que las venda, que las vende de maravilla. Me refiero a la pretendida paternidad árabe del arte jondo, que ya defendió sin éxito alguno Blas Infante, el padre de la Patria Andaluza, y que apoyan destacados artistas y estudiosos, aunque por fortuna muy pocos.

Cuesta entender que en Canal Sur hayan comprado esta serie de cuatro capítulos que solo va a servir para enredar, confundir y hacer perder el tiempo a mucha gente. No conozco a ningún estudioso del flamenco que tenga en cuenta el libro de Antonio Manuel y me parece absurdo que en La Nuestra –o eso dicen-, se vayan a gastar una pasta gansa en una serie que estará basada en esa polémica obra literaria publicada por la editorial de Pimentel, Almuzara. ¿Habrá sido el propio Pimentel quien ha apoyado el proyecto?