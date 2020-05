Uno apuñala y el resto remata

Es increíble que este tipo de informaciones solo sean dadas a conocer en núcleos y foros feministas y todo hay que decirlo, después de hacer un exhaustivo rastreo por la prensa y las redes. Sonia Vivas , policía, graduada en Educación, experta en Ciencias Forenses y formadora en Derechos Humanos, pone el acento en el panorama de violencia que vivimos, para contrarrestar al menos el discurso negacionista de la violencia, la justicia patriarcal y el silencio mediático: “en España que un tipo se te ponga delante y se masturbe no es delito. Pero bueno no es raro teniendo en cuenta que al hecho de drogar a una mujer y penetrarla sin su consentimiento por todos los agujeros, le llamamos abuso y no violación” .

Así, en negrita y con mayúsculas la exigimos. La violencia machista sólo puede ser combatida con medios económicas, compromiso institucional y una sociedad despierta ante la desigualdad. Vital, dotar de recursos a los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia y a sus hijos e hijas. No hacerlo implica coger el cuchillo con el que nos apuñalan, para acabar de rematarnos. Los hogares se convierten en el lugar perfecto para esconder el abuso y la violencia económica. Garantizar un ingreso mínimo para vivir, por ejemplo, ayudaría a que muchas mujeres pierdan el miedo a salir de sus propias cárceles. Mujeres, a las que debemos garantizarles alimento y techo, para que de forma autónoma puedan hacerse cargo de sus criaturas, sin el temor de acabar tiradas en la calle o abiertas de piernas, señaladas con el dedo y juzgadas. Por increíble que parezca, la revictimización y el cinismo son deporte nacional en este país.

Alianzas ruinosas

El capital potencia el individualismo y el patriarcado la subordinación. Ambos son injustos y aberrantes. Unidos, una bomba de relojería. Imposible abrir caminos para la libertad individual y la justicia social, cuando las propias instituciones encargadas de esto se alían, convirtiéndose en cómplices de asesinatos, violaciones y abuso hacia la otra mitad de la población. Por eso desde el movimiento feminista, no podemos bajar la guardia, tenemos que sacar nuestros santos ovarios del escondite. Especialmente mantener el foco y no dejarnos contaminar por los discursos que nos aconsejan dejar nuestra lucha para otro momento, que ahora el COVID es prioridad. Lo sentimos, pero no. Cuando habla Celia Amorós de alianzas ruinosas, hace alusión a esa equivocación tantas veces repetidas por la mujeres en la historia que las lleva a postergar sus justas reivindicaciones en favor de alguna causa pretendidamente superior. Ya lo hicimos con las luchas antirraciales, la revolución proletaria... sacrificios “típicos” de mujeres, que acaban arrastrándonos a luchas internas infernales. Casi todas las mujeres llegamos al feminismo a ciegas y buscando bandera, cuando a veces solo necesitamos detectar que parte de “normalidad” no es normal y dejar de afiliarnos a luchas que no hablan de nosotras. Mantenernos con vida es nuestra prioridad, se acabaron las prórrogas.